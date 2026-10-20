امارات نے ایشین پیرا گیمز میں چار تمغوں کے ساتھ مہم کا آغاز کیا

ناگویا، 20 اکتوبر، 2026 (وام) -- متحدہ عرب امارات نے پانچویں ایشین پیرا گیمز، آئیچی-ناگویا 2026 میں 1 چاندی اور 3 کانسی سمیت 4 تمغے جیت کر اپنی مہم کا آغاز کیا اور مجموعی تمغوں کی فہرست میں 20ویں پوزیشن حاصل کی ہے۔
ایتھلیٹکس میں مریم الزیودی نے خواتین کے F40 شاٹ پٹ میں 8.03 میٹر تھرو کے ساتھ چاندی کا تمغہ جیتا، جبکہ محمد عثمان نے مردوں کی T34 100 میٹر وہیل چیئر ریس میں 15.13 سیکنڈ کے وقت کے ساتھ کانسی کا تمغہ حاصل کیا۔
احمد الحوسنی نے مردوں کے F33 شاٹ پٹ میں 9.76 میٹر کی ذاتی بہترین کارکردگی کے ساتھ کانسی کا تمغہ جیتا، جبکہ عبداللہ البلوشی نے مردوں کے C4 4,000 میٹر انفرادی پرسوٹ سائیکلنگ مقابلے میں کانسی کا تمغہ حاصل کیا۔
وزیر کھیل ڈاکٹر احمد بالہول الفلاسی نے نیشنل پیرالمپک کمیٹی کے چیئرمین اور اماراتی وفد کے سربراہ محمد فاضل الہاملی سے ٹیلی فون پر بات چیت کے دوران کھلاڑیوں کو کامیابی پر مبارکباد دی۔
ایشین پیرا گیمز 24 اکتوبر تک جاری رہیں گے، جن میں 45 ممالک کے 2,700 کھلاڑی 18 کھیلوں میں حصہ لے رہے ہیں۔