صدر شیخ محمد بن زاید سے ابوظبی فیوچر ہیلتھ سمٹ کے شرکاء کی ملاقات

ابوظہبی، 20 اکتوبر، 2026 (وام) --متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان نے آج ابوظہبی فیوچر ہیلتھ سمٹ 2026 میں شریک وفد سے ملاقات کی۔ سمٹ 20 سے 22 اکتوبر تک 'محسوس کرنا، پیش گوئی کرنا ہے' کے موضوع کے تحت منعقد ہو رہی ہے۔
صدر امارات نے عالمی سطح کے صحت کے رہنماؤں اور ماہرین پر مشتمل وفد کا خیرمقدم کیا اور سمٹ کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ اس کے نتائج دنیا بھر کے لوگوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گے۔
عزت مآب شیخ محمد بن زاید نے کہا کہ صحت متحدہ عرب امارات کی اولین ترجیحات میں شامل ہے، کیونکہ اس کا براہ راست تعلق انسان سے ہے جو ملک کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔
انہوں نے کہا کہ امارات ایک پائیدار صحت نظام کی تشکیل اور معاشرے میں معیار زندگی بہتر بنانے کے لیے صحت کے شعبے میں سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے سمٹ کو ماہرین کے درمیان مکالمے اور تجربات کے تبادلے کے لیے ایک اہم عالمی پلیٹ فارم قرار دیا۔
ملاقات میں صدارتی دیوان برائے خصوصی امور کے نائب چیئرمین عزت مآب شیخ حمدان بن محمد بن زاید النہیان، عزت مآب شیخ زاید بن محمد بن زاید النہیان، متحدہ عرب امارات کے صدر کے مشیر شیخ محمد بن حمد بن طحنون النہیان اور متعدد وزراء و اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔