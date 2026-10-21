نائجیریا میں ایبولا کا پہلا کیس، افریقہ سی ڈی سی کا وبا کے پھیلاؤ پر انتباہ

عالمی دارالحکومت، 21 اکتوبر، 2026 (وام) -- نائجیریا نے ایبولا وائرس کے پہلے کیس کی تصدیق کی ہے۔ وزیر صحت محمد علی پاتے کے مطابق متاثرہ خاتون یوگنڈا سے نائجیریا پہنچی تھیں اور انہیں قرنطینہ میں رکھا گیا ہے۔
یہ پیش رفت ایسے وقت سامنے آئی ہے جب افریقہ سینٹرز فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریوینشن (افریقہ سی ڈی سی) کے ڈائریکٹر جنرل ژاں کاسیا نے بنڈی بگیو وائرس سے پھیلنے والی موجودہ وبا کو براعظم کی تاریخ میں جغرافیائی لحاظ سے سب سے زیادہ وسیع قرار دیا ہے۔
مئی میں جمہوری جمہوریہ کانگو سے شروع ہونے والی وبا میں اب تک 9 ہزار سے زائد مصدقہ کیسز سامنے آچکے ہیں، جن میں 4,381 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ یہ ملک کی تاریخ میں ایبولا کی سب سے مہلک وبا بن چکی ہے۔
دوسری جانب کینیا کی وزارت صحت نے ایبولا کے نویں مصدقہ کیس کی اطلاع دی ہے۔
یوگنڈا کی وزارت صحت نے واضح کیا ہے کہ ملک میں اس وقت ایبولا کا کوئی فعال مصدقہ کیس موجود نہیں۔ وزارت کے مطابق متاثرہ خاتون کا یوگنڈا سے گزرنا اس بات کا ثبوت نہیں کہ وہ وہیں وائرس سے متاثر ہوئی تھیں۔
افریقہ سی ڈی سی نے عالمی برادری سے وبا پر قابو پانے کے لیے فوری اقدامات کرتے ہوئے مالی وسائل، طبی عملہ اور ضروری طبی سامان فراہم کرنے کی اپیل کی ہے۔