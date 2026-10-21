ابوظہبی فیوچر ہیلتھ سمٹ میں جذباتی فلاح کے لیے سماجی روبوٹ کی نمائش

ابوظہبی، 21 اکتوبر، 2026 (وام) -- ڈنمارک کی کمپنی پبلک انٹیلی جنس نے ابوظہبی فیوچر ہیلتھ سمٹ 2026 میں جاپانی کمپنی گروو ایکس کا تیار کردہ سماجی روبوٹ ’’لووٹ (LOVOT)‘‘ پیش کیا، جو انسانی رابطے اور جذباتی فلاح میں معاونت کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔
مصنوعی ذہانت، سینسنگ ٹیکنالوجی اور خودکار حرکت سے لیس یہ روبوٹ اپنے ماحول کو محسوس کرکے لوگوں کے قریب جاتا اور ان کے ساتھ رابطہ قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔
پبلک انٹیلی جنس کے چیف ایگزیکٹو آفیسر اور پارٹنر پیٹر جولیس نے ایمریٹس نیوز ایجنسی 'وام' کو بتایا کہ روبوٹ کا مقصد ٹیکنالوجی کے ساتھ انسانی رابطے کو زیادہ فطری بنانا اور خصوصاً نگہداشت کے ضرورت مند افراد میں رفاقت اور مثبت جذبات کو فروغ دینا ہے۔
انہوں نے کہا کہ سمٹ میں شرکت سے امارات میں ڈیجیٹل ہیلتھ اور جدید ٹیکنالوجی کی پیش رفت کو قریب سے جاننے اور مستقبل کی شراکت داری کے مواقع تلاش کرنے میں مدد مل رہی ہے۔