صدر شیخ محمد بن زاید اور سنگاپور کے وزیراعظم کا دوطرفہ تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال

ابوظہبی، 21 اکتوبر، 2026 (وام) -- متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان اور سنگاپور کے وزیراعظم لارنس وونگ نے امارات-سنگاپور جامع شراکت داری کے تحت دوطرفہ تعاون کو مزید فروغ دینے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔
ملاقات سنگاپور کے وزیراعظم کے سرکاری دورۂ امارات کے موقع پر ہوئی۔ صدر امارات نے امید ظاہر کی کہ یہ دورہ دونوں ممالک اور ان کے عوام کے مفاد میں مختلف شعبوں میں تعلقات کو مزید آگے بڑھانے میں معاون ہوگا۔
دونوں جانب سے معیشت، سرمایہ کاری، تعلیم، جدید ٹیکنالوجی، مصنوعی ذہانت، اختراع اور قابل تجدید توانائی سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کے نئے مواقع کا جائزہ لیا گیا، جو دونوں ممالک کی ترقیاتی ترجیحات سے ہم آہنگ ہیں۔
ملاقات میں دسمبر میں متحدہ عرب امارات کی میزبانی میں ہونے والی اقوام متحدہ کی آبی کانفرنس 2026 اور آبی چیلنجز سے نمٹنے اور پائیدار آبی انتظام کے فروغ میں اس کے کردار پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔
دونوں رہنماؤں نے باہمی دلچسپی کے علاقائی اور بین الاقوامی امور پر گفتگو کرتے ہوئے پائیدار ترقی اور خوشحالی کے لیے مکالمے اور استحکام کی اہمیت پر زور دیا۔
صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید نے کہا کہ امارات اور سنگاپور کے درمیان مضبوط تعلقات کامیاب ترقیاتی ماڈلز، پرامن بقائے باہمی، تعلیم اور انسانی سرمایہ کاری سمیت متعدد مشترکہ اقدار پر قائم ہیں۔ دونوں ممالک عالمی امن و استحکام کے فروغ کے لیے بھی یکساں عزم رکھتے ہیں۔
وزیراعظم لارنس وونگ نے پرتپاک استقبال پر صدر امارات کا شکریہ ادا کرتے ہوئے امارات اور سنگاپور کے تعلقات میں مسلسل پیش رفت کو سراہا۔
ملاقات کے دوران دونوں رہنماؤں کی موجودگی میں اعلیٰ تعلیم، صحت اور مشترکہ توانائی ٹاسک فورس سے متعلق مفاہمتی یادداشتوں کا تبادلہ کیا گیا، جن کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان جامع شراکت داری کو مزید مضبوط بنانا ہے۔
مفاہمتی یادداشتوں کا تبادلہ امارات کی جانب سے وزیر مملکت سعید بن مبارک الہاجری اور سنگاپور کی جانب سے وزارت خارجہ اور وزارت داخلہ کے وزیر مملکت ذوالقرنین عبدالرحیم نے کیا۔
سنگاپور کے وزیراعظم نے وی آئی پی مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات بھی قلم بند کیے، جبکہ صدر امارات نے ان کے اور ان کے ہمراہ وفد کے اعزاز میں ضیافت کا اہتمام کیا۔
ملاقات اور ضیافت میں ابوظہبی کے ولی عہد عزت مآب شیخ خالد بن محمد بن زاید النہیان، نائب وزیراعظم و وزیر خارجہ عزت مآب شیخ عبداللہ بن زاید النہیان، صدارتی دیوان برائے ترقی و شہداء امور کے نائب چیئرمین عزت مآب شیخ ذیاب بن محمد بن زاید النہیان، صدارتی دیوان برائے خصوصی امور کے نائب چیئرمین عزت مآب شیخ حمدان بن محمد بن زاید النہیان، صدر مملکت کے مشیر شیخ محمد بن حمد بن طحنون النہیان اور متعدد وزراء و حکام نے شرکت کی۔