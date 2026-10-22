ابوظہبی کے ولی عہد یونان کے سرکاری دورے پر ایتھنز پہنچ گئے

ایتھنز، 22 اکتوبر 2026 (وام) -- ابوظہبی کے ولی عہد عزت مآب شیخ خالد بن محمد بن زاید النہیان جمہوریہ یونان کے سرکاری دورے کے آغاز پر ایتھنز پہنچ گئے ہیں۔
ایتھنز انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہنچنے پر جمہوریہ یونان کے وزیر خارجہ جارج گیراپیٹریٹس نے عزت مآب شیخ خالد بن محمد بن زاید کا استقبال کیا۔
اس دورے میں عزت مآب شیخ خالد بن محمد بن زاید کے ہمراہ ایک اعلیٰ سطح کا سرکاری وفد بھی ہے، جس میں متحدہ عرب امارات کی مسلح افواج کے ڈپٹی چیف آف اسٹاف میجر جنرل پائلٹ شیخ احمد بن طحنون بن محمد النہیان، ابوظہبی ولی عہد دیوان کے چیئرمین شیخ خلیفہ بن طحنون بن محمد النہیان، وزیر صنعت و جدید ٹیکنالوجی اور ادنوک کے منیجنگ ڈائریکٹر و گروپ چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈاکٹر سلطان احمد الجابر، وزیر مملکت برائے بین الاقوامی تعاون ریم الہاشمی، وزیر خارجہ تجارت ڈاکٹر ثانی بن احمد الزیودی اور وزیر سرمایہ کاری محمد حسن السویدی شامل ہیں۔
وفد میں ولی عہد دیوان میں سکیورٹی امور کے مشیر غانم سلطان السویدی، محکمہ ثقافت و سیاحت ابوظہبی کے چیئرمین محمد خلیفہ المبارک، محکمہ صحت ابوظہبی کے چیئرمین منصور ابراہیم المنصوری، ابوظہبی ایگزیکٹو کونسل کے سیکرٹری جنرل اور دفترِ ولی عہد کے چیئرمین سیف سعید غباش، ابوظہبی میڈیا آفس کی چیئرپرسن اور ولی عہد دیوان میں اسٹریٹجک تعلقات کی مشیر مریم عید المہیری، اور جمہوریہ یونان میں متحدہ عرب امارات کے سفیر ڈاکٹر علی عبید الظاہری بھی شامل ہیں۔