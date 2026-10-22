'ڈو' کا 9 ماہ میں خالص منافع 10.8 فیصد بڑھ کر 2.4 ارب درہم

دبئی، 21 اکتوبر، 2026 (وام) -- امارات انٹیگریٹڈ ٹیلی کمیونیکیشنز کمپنی 'ڈو' کا خالص منافع 2026 کے پہلے 9 ماہ میں سالانہ بنیاد پر 10.8 فیصد بڑھ کر 2.4 ارب درہم ہوگیا، جس میں کنیکٹیویٹی اور ڈیجیٹل خدمات کی مسلسل طلب نے اہم کردار ادا کیا۔
کمپنی کی آمدنی 6.2 فیصد اضافے سے 12.3 ارب درہم رہی، جبکہ خدمات سے حاصل ہونے والی آمدنی 6.8 فیصد بڑھ کر 9 ارب درہم ہوگئی۔
سود، ٹیکس، فرسودگی اور امارٹائزیشن سے قبل آمدنی 9.2 فیصد اضافے سے 6 ارب درہم تک پہنچ گئی، جبکہ اس کا منافع مارجن 1.3 فیصد پوائنٹس بڑھ کر 48.7 فیصد ہوگیا۔
تیسری سہ ماہی کے دوران 'ڈو' نے اپنے عوامی ٹیلی کمیونیکیشن لائسنس کی 20 سالہ تجدید اور رائلٹی نظام میں 3 سال کی توسیع حاصل کی، جس سے کمپنی کو طویل مدت کے لیے ریگولیٹری وضاحت اور کاروباری تسلسل حاصل ہوا۔
متعلقہ اہلیت، بالخصوص لیکویڈیٹی کے تقاضے پورے کرنے کے بعد کمپنی کو ایم ایس سی آئی یو اے ای اسٹینڈرڈ انڈیکس اور ایف ٹی ایس ای آل ورلڈ انڈیکس میں بھی شامل کیا گیا۔
اس دوران 'ڈو' کے موبائل صارفین کی تعداد 3.3 فیصد جبکہ فکسڈ لائن صارفین کی تعداد 5.2 فیصد بڑھی۔
تیسری سہ ماہی میں کمپنی کی آمدنی سالانہ بنیاد پر 7.1 فیصد بڑھی، جبکہ سود، ٹیکس، فرسودگی اور امارٹائزیشن سے قبل آمدنی کا مارجن 47.7 فیصد پر مستحکم رہا۔ خالص منافع 7.3 فیصد اضافے سے 786 ملین درہم ہوگیا۔
'ڈو' کے چیف ایگزیکٹو آفیسر فہد الحساوی نے کہا کہ پہلے 9 ماہ کی کارکردگی کمپنی کے کاروبار کی مضبوطی اور پائیدار ترقی پر توجہ کی عکاسی کرتی ہے۔
انہوں نے کہا کہ ڈیٹا سینٹرز، کلاؤڈ کمپیوٹنگ اور جدید کنیکٹیویٹی خدمات میں سرمایہ کاری کے ذریعے 'ڈو' روایتی ٹیلی کمیونیکیشن خدمات سے آگے اپنے کاروبار کو وسعت دے رہی ہے۔