’ایل نینو‘ چار دہائیوں میں سب سے شدید ہو سکتا ہے: عالمی موسمیاتی تنظیم کا انتباہ

جنیوا، 22 اکتوبر، 2026 (وام)-- عالمی موسمیاتی تنظیم (ڈبلیو ایم او) نے خبردار کیا ہے کہ موجودہ ال نینو کی شدت گزشتہ 4 دہائیوں کے ریکارڈ سے تجاوز کر سکتی ہے، جس کے باعث دنیا کے بڑے حصوں میں خشک سالی، سیلاب اور شدید گرمی کے خطرات بڑھنے کا خدشہ ہے۔
تنظیم کے مطابق خط استوا کے قریب بحرالکاہل میں سمندری سطح کا درجہ حرارت اوسط سے 3.8 ڈگری سینٹی گریڈ تک زیادہ ہونے کی پیش گوئی کی گئی ہے۔
اقوام متحدہ کے انڈر سیکریٹری جنرل برائے انسانی امور اور ہنگامی امداد کے رابطہ کار ٹام فلیچر نے خبردار کیا کہ ال نینو کے اثرات سے تقریباً 5 کروڑ افراد کو بھوک کے بڑھتے خطرے کا سامنا ہو سکتا ہے، جبکہ افریقی ممالک کو 10 سے 20 ارب ڈالر تک اقتصادی نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے۔
انہوں نے بتایا کہ اقوام متحدہ کے مرکزی ہنگامی امدادی فنڈ نے سب سے زیادہ خطرات سے دوچار 11 ممالک کی معاونت کے لیے 5 کروڑ ڈالر سے زائد جاری کیے ہیں۔
ٹام فلیچر نے کہا کہ آئندہ 2 ہفتے فوری مالی معاونت اور امداد کے حصول کے لیے انتہائی اہم ہوں گے، خصوصاً مشرقی افریقہ میں، جہاں بروقت اقدامات نہ ہونے کی صورت میں انسانی بحران مزید سنگین ہوسکتا ہے۔