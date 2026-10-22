سنگاپور کے وزیراعظم کا شیخ زاید جامع مسجد کا دورہ

ابوظہبی، 22 اکتوبر، 2026 (وام)-- سنگاپور کے وزیراعظم لارنس وونگ نے ابوظہبی میں شیخ زاید جامع مسجد کا دورہ کیا۔ اس موقع پر سنگاپور کے وزیر خارجہ ڈاکٹر ویوین بالاکرشنن اور متعدد اعلیٰ حکام بھی ان کے ہمراہ تھے۔
وزیراعظم اور ان کے وفد نے شیخ زاید جامع مسجد مرکز کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر یوسف عبداللہ العبیدلی کے ہمراہ مسجد کے مختلف حصوں اور بیرونی راہداریوں کا دورہ کیا۔
ڈاکٹر العبیدلی نے وفد کو مسجد کی تاریخ اور بقائے باہمی، رواداری اور دوسروں کے لیے کشادہ دلی کے فروغ سے متعلق اس کے ثقافتی پیغام سے آگاہ کیا، جو بانیٔ امارات مرحوم شیخ زاید بن سلطان النہیان کی اقدار سے متاثر ہے۔
انہوں نے اسلامی ثقافت کی حقیقی روح کو اجاگر کرنے اور دنیا کے مختلف معاشروں کے درمیان ثقافتی رابطے کو فروغ دینے میں شیخ زاید جامع مسجد مرکز کے کردار پر بھی روشنی ڈالی۔
ثقافتی دورے کی ماہر روضہ المرزوقی نے وفد کو مسجد کے نمایاں فن تعمیر اور فنی خصوصیات کے بارے میں بتایا، جن میں مختلف ادوار کے اسلامی فن و ڈیزائن کی جھلک اور متعدد طرزِ تعمیر کا ہم آہنگ امتزاج نمایاں ہے۔
دورے کے اختتام پر سنگاپور کے وزیراعظم کو مسجد کی خوبصورتی کی عکاسی کرنے والا یادگاری تحفہ، اس کے فانوسوں سے متاثر ایک قطب نما اور کتاب 'شیخ زاید جامع مسجد: امن کی روشنیاں' پیش کی گئی، جس میں مسجد کے منفرد فن تعمیر اور 'اسپیسز آف لائٹ' ایوارڈ کی انعام یافتہ تصاویر شامل ہیں۔