ولی عہد عجمان سے مالدووا کے سفیر کی ملاقات

عجمان، 22 اکتوبر، 2026 (وام) -- عجمان کے ولی عہد اور ایگزیکٹو کونسل کے چیئرمین عزت مآب شیخ عمار بن حمید النعیمی نے دیوان حاکم میں سرکاری اداروں کی عمارت میں متحدہ عرب امارات میں جمہوریہ مالدووا کے سفیر اناتول وانگیلی سے ملاقات کی۔
شیخ عمار نے سفیر اور ان کے ہمراہ وفد کا خیرمقدم کیا اور مالدووا کے ساتھ مختلف شعبوں میں تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے متعدد امور پر بھی گفتگو ہوئی۔
مالدووا کے سفیر نے پرتپاک استقبال اور مہمان نوازی پر ولی عہد عجمان کا شکریہ ادا کیا اور متحدہ عرب امارات کی علاقائی و عالمی حیثیت، دونوں ممالک کے دوستانہ تعلقات اور عجمان میں جاری ترقیاتی پیش رفت کو سراہا۔
ملاقات میں عجمان ایگزیکٹو کونسل کے رکن شیخ حمید بن عمار بن حمید النعیمی، عجمان ڈیجیٹل ڈیپارٹمنٹ کے چیئرمین شیخ راشد بن عمار بن حمید النعیمی اور متعدد اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔