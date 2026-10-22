شیخ عبداللہ بن زاید اور قبرصی وزیر خارجہ کا اسٹریٹجک تعلقات اور علاقائی پیش رفت پر ٹیلی فونک تبادلہ خیال

ابوظہبی، 22 اکتوبر، 2026 (وام) -- نائب وزیراعظم و وزیر خارجہ عزت مآب شیخ عبداللہ بن زاید النہیان اور جمہوریہ قبرص کے وزیر خارجہ ڈاکٹر کونستانتینوس کومبوس نے ٹیلی فون پر بات چیت کے دوران اسٹریٹجک تعلقات، مختلف شعبوں میں تعاون اور مشترکہ اقدامات پر تبادلہ خیال کیا۔
دونوں وزراء نے دونوں دوست ممالک کے باہمی مفادات کے مطابق تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے طریقوں کا بھی جائزہ لیا۔
بات چیت میں باہمی دلچسپی کے متعدد علاقائی و بین الاقوامی امور، خصوصاً مشرق وسطیٰ کی تازہ ترین پیش رفت پر گفتگو کی گئی، جبکہ خطے میں سلامتی و استحکام کو مضبوط بنانے کی کوششوں کی حمایت کی اہمیت پر بھی زور دیا گیا۔