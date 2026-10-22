شیخ عبداللہ بن زاید اور فرانسیسی وزیر خارجہ کا اسٹریٹجک تعلقات اور علاقائی پیش رفت پر ٹیلی فونک تبادلہ خیال

ابوظہبی، 22 اکتوبر، 2026 (وام) -- نائب وزیراعظم و وزیر خارجہ عزت مآب شیخ عبداللہ بن زاید النہیان اور فرانس کے وزیر برائے یورپ و خارجہ امور جین نول بیروٹ نے ٹیلی فون پر بات چیت کے دوران دونوں ممالک کے اسٹریٹجک تعلقات کو مختلف شعبوں میں مزید مضبوط اور فروغ دینے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔
دونوں وزراء نے باہمی دلچسپی کے متعدد علاقائی و بین الاقوامی امور پر بھی گفتگو کی اور مشرق وسطیٰ کی تازہ ترین پیش رفت پر خیالات کا تبادلہ کیا۔
بات چیت میں علاقائی اور بین الاقوامی امن و سلامتی کو مضبوط بنانے کے لیے جاری کوششوں کی حمایت کے طریقوں کا بھی جائزہ لیا گیا۔