صدر شیخ محمد بن زاید کی ہدایت پر پاناما کے زلزلہ متاثرین کے لیے امارات کی فوری امداد

ابوظہبی، 24 اکتوبر، 2026 (وام) -- متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان کی ہدایات پر متحدہ عرب امارات نے متحدہ عرب امارات کی امدادی ایجنسی کے ذریعے جمہوریہ پاناما کے مختلف علاقوں میں آنے والے زلزلے سے متاثرہ افراد کے لیے فوری امدادی کارروائی کا اعلان کیا ہے۔ زلزلے کے نتیجے میں املاک کو نقصان پہنچا اور بڑے پیمانے پر لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔
یہ فوری انسانی امدادی اقدام زلزلوں، سمندری طوفانوں اور دیگر قدرتی آفات سے متاثرہ ممالک اور معاشروں کے ساتھ یکجہتی کے امارات کے مستقل انسانی نقطہ نظر اور بین الاقوامی عزم کی عکاسی کرتا ہے۔ امداد کا مقصد متاثرہ افراد کو ضروری سامان اور عارضی رہائش کے لیے درکار اشیاء فراہم کرنا اور زلزلے کے اثرات کم کرنا ہے۔
متحدہ عرب امارات کی امدادی ایجنسی کے چیئرمین ڈاکٹر طارق احمد العامری نے کہا کہ متحدہ عرب امارات قدرتی آفات اور انسانی بحرانوں سے متاثرہ معاشروں تک فوری امداد پہنچانے میں عالمی سطح پر نمایاں کردار ادا کر رہا ہے۔
انہوں نے متاثرین کی فوری مدد، ضرورت مند افراد کی معاونت، ابتدائی بحالی کے عمل کو تیز کرنے اور استحکام کی بحالی کی اہمیت پر زور دیا۔
ڈاکٹر العامری نے بتایا کہ متحدہ عرب امارات کی امدادی ایجنسی پاناما میں اماراتی سفارت خانے کے تعاون سے مقامی حکام اور متعلقہ بین الاقوامی اداروں کے ساتھ رابطے میں ہے تاکہ بالخصوص سب سے زیادہ متاثرہ علاقوں اور کمزور خاندانوں تک امدادی سامان جلد پہنچایا جاسکے۔
یہ امدادی کوششیں متعلقہ اقوام متحدہ کے اداروں کی جانب سے جاری انسانی صورتحال کے جائزوں کے مطابق کی جارہی ہیں۔