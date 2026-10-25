خلیجی ممالک میں 2025 کے دوران 7 کروڑ 57 لاکھ سیاح، آمدنی 131.9 ارب ڈالر رہی

مسقط، 25 اکتوبر، 2026 (وام) -- خلیج تعاون کونسل، جی سی سی کے ممالک میں 2025 کے دوران مجموعی سیاحتی آمدنی سالانہ بنیاد پر 9.7 فیصد بڑھ کر 131.9 ارب ڈالر تک پہنچ گئی، جبکہ سیاحوں کی تعداد 4.9 فیصد اضافے سے 75.7 ملین ریکارڈ کی گئی۔
خلیج تعاون کونسل کے شماریاتی مرکز، جی سی سی-اسٹیٹ کے ہفتہ وار بلیٹن 'سمارٹ تبدیلی کے دور میں خلیجی سیاحت' کے مطابق جی سی سی ممالک کے درمیان سفر کرنے والے سیاحوں کی تعداد 3.6 فیصد بڑھ کر 20.1 ملین ہوگئی۔
خطے میں ہوٹل اور دیگر رہائشی اداروں کی تعداد بھی 4.8 فیصد اضافے سے 12,400 تک پہنچ گئی، جو سیاحت کے شعبے کی بڑھتی گنجائش اور سیاحوں کے لیے رہائش کے متنوع اختیارات کی عکاسی کرتی ہے۔
رپورٹ کے مطابق سیاحت خلیجی ممالک میں اقتصادی تنوع کا اہم ذریعہ بن رہی ہے، کیونکہ اس کا تعلق ٹرانسپورٹ، ہوابازی، مہمان نوازی، ریٹیل اور تفریح سمیت متعدد شعبوں سے ہے۔ یہ شعبہ سرمایہ کاری اور روزگار کے مواقع بڑھانے کے ساتھ غیر تیل سرگرمیوں کے اقتصادی کردار کو بھی مضبوط کر رہا ہے۔
ڈیجیٹل تبدیلی کے حوالے سے بلیٹن میں بتایا گیا کہ 2025 کے ابھرتی ٹیکنالوجیز اپنانے کے اشاریے میں خلیجی ممالک نے 34 سے 99 پوائنٹس حاصل کیے، جبکہ 3 خلیجی ممالک دنیا کے سرفہرست 20 ممالک میں شامل رہے۔ موبائل ایپ ڈیولپمنٹ اشاریے میں جی سی سی ممالک کا اسکور 60 سے 77 پوائنٹس کے درمیان رہا۔
اسی طرح آن لائن سرکاری خدمات کے اشاریے میں اسکور 56 سے 99 پوائنٹس کے درمیان رہا، جبکہ 3 خلیجی ممالک عالمی سطح پر سرفہرست 25 میں شامل ہوئے۔ رپورٹ کے مطابق ڈیجیٹل سرکاری خدمات سفر اور قیام سے متعلق طریقہ کار آسان بنانے اور سیاحوں کو فراہم کی جانے والی خدمات کی کارکردگی بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔
بلیٹن میں کہا گیا کہ ڈیٹا اور مصنوعی ذہانت کے ذریعے سیاحوں کی ضروریات کو بہتر طور پر سمجھنا خلیجی سیاحت کی مسابقت بڑھانے کا اہم ذریعہ بن چکا ہے۔ اس کے ساتھ جی سی سی ممالک کے درمیان ڈیجیٹل انضمام اور بکنگ و ٹرانسپورٹ خدمات کو جوڑنے والے مشترکہ پلیٹ فارمز کی تیاری سے خطے کے اندر سیاحت کو مزید فروغ دیا جاسکتا ہے۔