متحدہ عرب امارات کے 2 امدادی قافلے 260 ٹن خوراک کے ساتھ غزہ پہنچ گئے

غزہ، 25 اکتوبر، 2026 (وام) -- متحدہ عرب امارات کے 2 امدادی قافلے آپریشن 'الفارس الشهم 3' کے تحت غزہ پہنچ گئے، جن کے 10 ٹرکوں میں 260 ٹن غذائی سامان شامل تھا۔
ان قافلوں کے بعد آپریشن کے آغاز سے اب تک غزہ پہنچنے والے اماراتی امدادی ٹرکوں کی تعداد 14,594 ہوگئی، جن کے ذریعے مجموعی طور پر 138,290 ٹن انسانی امداد فراہم کی جاچکی ہے۔
مصر کے شہر العریش میں قائم اماراتی انسانی امداد لاجسٹکس مرکز کے ذریعے امدادی سامان کی وصولی، تیاری اور غزہ روانگی کا عمل مسلسل جاری ہے تاکہ ضرورت مندوں تک امداد بروقت پہنچائی جاسکے۔
یہ امداد فلسطینی عوام کی مشکلات کم کرنے اور ان کی بنیادی ضروریات پوری کرنے کے لیے متحدہ عرب امارات کی جاری انسانی کوششوں کا حصہ ہے۔