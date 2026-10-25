پیراگوئے کا ال نینو متاثرین کے لیے متحدہ عرب امارات کی فوری امداد پر اظہارِ تشکر

اسونسیون، 25 اکتوبر، 2026 (وام) -- جمہوریہ پیراگوئے نے ال نینو موسمی رجحان اور اس کے نتیجے میں آنے والے شدید طوفانوں سے متاثرہ افراد کے لیے متحدہ عرب امارات کی فوری انسانی امداد پر شکریہ اور قدر دانی کا اظہار کیا ہے۔
پیراگوئے کے وزیر صنعت و تجارت مارکو ریکلمے نے یہ بیان متحدہ عرب امارات کی امدادی ایجنسی کی جانب سے 289 ٹن غذائی سامان کی فراہمی کے بعد دیا، جس سے حالیہ شدید موسمی حالات سے متاثرہ تقریباً 5,000 خاندانوں کی معاونت کی جائے گی۔
انہوں نے کہا کہ امارات کی یہ امداد دونوں دوست ممالک کے درمیان تعاون اور برادرانہ تعلقات کی عکاسی کرتی ہے اور مشکل حالات میں باہمی یکجہتی کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے۔
مارکو ریکلمے نے کہا کہ ال نینو کے اثرات سے پیراگوئے کے مختلف علاقوں کو نقصان پہنچنے کے دوران امارات متاثرین کی مدد کے لیے فوری طور پر آگے آیا، جس سے ابتدائی بحالی اور متاثرہ خاندانوں کی ضروریات پوری کرنے میں مدد ملی۔
اماراتی امدادی ایجنسی کے چیئرمین ڈاکٹر طارق احمد العامری نے کہا کہ متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان کی ہدایات پر متحدہ عرب امارات پیراگوئے میں ال نینو سے متاثرہ افراد کی معاونت جاری رکھے ہوئے ہے۔
انہوں نے بتایا کہ غذائی سامان مقامی منڈی سے خریدا گیا تاکہ امداد کی تیز تر فراہمی کے ساتھ پیراگوئے کی معیشت، مقامی پیدا کنندگان اور غذائی سپلائی سے وابستہ کمپنیوں کو بھی معاونت حاصل ہو۔
متحدہ عرب امارات نے 10 اکتوبر 2026 کو پیراگوئے میں طوفانوں سے متاثرہ افراد کے لیے فوری امدادی کارروائی کے تحت 30 لاکھ ڈالر مختص کرنے کا اعلان کیا تھا۔