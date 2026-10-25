صدر شیخ محمد بن زاید اور صدر بینن کا دوطرفہ تعلقات مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال

ابوظہبی، 25 اکتوبر 2026 (وام) -- متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان اور جمہوریہ بینن کے صدر روموالڈ وڈاگنی نے آج دونوں ممالک کے درمیان دوطرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا، جس میں بالخصوص اقتصادی اور سرمایہ کاری کے شعبوں پر توجہ مرکوز کی گئی۔
صدر وڈاگنی کا خیرمقدم کرتے ہوئے، جو متحدہ عرب امارات کے ورکنگ دورے پر ہیں، عزت مآب شیخ محمد بن زاید نے امید ظاہر کی کہ یہ دورہ دونوں ممالک کی مشترکہ ترقیاتی ترجیحات کی حمایت اور دونوں عوام کی خوشحالی کے لیے تعاون کو مزید فروغ دے گا۔
دونوں فریقوں نے دوطرفہ تعلقات کو مزید مستحکم بنانے اور بالخصوص قابل تجدید توانائی، زراعت، بنیادی ڈھانچے اور غذائی تحفظ کے شعبوں میں تعاون کے نئے مواقع تلاش کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔
ملاقات میں 2026 کی اقوام متحدہ واٹر کانفرنس پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا، جس کی میزبانی متحدہ عرب امارات دسمبر میں کرے گا۔ اس موقع پر پانی سے متعلق چیلنجز سے نمٹنے، آبی وسائل کے بہتر انتظام اور ان کی پائیداری یقینی بنانے کے لیے بین الاقوامی کوششوں کو آگے بڑھانے میں کانفرنس کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا۔
صدر متحدہ عرب امارات نے بینن سمیت افریقی ممالک کے ساتھ ترقیاتی تعاون کو مزید مضبوط بنانے اور ایسی پائیدار شراکت داریاں قائم کرنے میں متحدہ عرب امارات کی دلچسپی کا اعادہ کیا جو طویل مدتی ترقی اور خوشحالی میں معاون ثابت ہوں۔
ملاقات میں صدارتی دیوان برائے خصوصی امور کے نائب چیئرمین عزت مآب شیخ حمدان بن محمد بن زاید النہیان، متحدہ عرب امارات کے صدر کے مشیر شیخ محمد بن حمد بن طحنون النہیان اور متعدد وزرا و اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔
بینن کے صدر کے ہمراہ آنے والے وفد کے ارکان، جن میں متعدد وزرا اور حکام شامل تھے، بھی ملاقات میں شریک ہوئے۔