ولی عہد ابوظہبی کل کینیڈا کا سرکاری دورہ شروع کریں گے

ابوظہبی، 25 اکتوبر، 2026 (وام) -- ابوظہبی کے ولی عہد عزت مآب شیخ خالد بن محمد بن زاید النہیان 26 اکتوبر 2026 کو کینیڈا کے سرکاری دورے کا آغاز کریں گے۔
دورے کے دوران عزت مآب شیخ خالد بن محمد بن زاید النہیان کینیڈا کے وزیراعظم مارک کارنی سے ملاقات کریں گے، جس میں دونوں ممالک کے دوطرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے، اسٹریٹجک شراکت داری کو آگے بڑھانے اور مشترکہ مفادات، ترقی اور خوشحالی کے اہداف کے لیے ترجیحی شعبوں میں تعاون بڑھانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔
متحدہ عرب امارات اور کینیڈا کے تعلقات 5 دہائیوں سے زائد عرصے پر محیط ہیں اور باہمی اعتماد و تعاون کی مضبوط بنیادوں پر قائم ہیں۔ دونوں ممالک طویل مدتی اسٹریٹجک مفادات کے تحت اقتصادی تعلقات کو فروغ دینے اور اہم شعبوں میں تعاون کا دائرہ وسیع کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔