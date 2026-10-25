امارات-بینن سیپا سے تجارت و سرمایہ کاری کے نئے مواقع پیدا ہوں گے: بینن کے وزیر

ابوظہبی، 25 اکتوبر، 2026 (وام) -- جمہوریہ بینن کے وزیر سیاحت و خارجہ تجارت، صنعت و نجی سرمایہ کاری کے فروغ کے انچارج اولوشیگن ادجادی باکاری نے کہا ہے کہ بینن اور متحدہ عرب امارات کے درمیان جامع اقتصادی شراکت داری معاہدے 'سیپا' پر دستخط دونوں ممالک کے تعلقات میں ایک اہم سنگ میل ہے، جو تجارتی اور سرمایہ کاری تعاون کو مزید فروغ دینے کے نئے مواقع فراہم کرے گا۔
ایمریٹس نیوز ایجنسی، وام کو دیے گئے بیان میں انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان تجارت میں سالانہ 30 فیصد سے زائد اضافہ ہو رہا ہے اور سیپا منڈیوں تک رسائی کو وسعت دے کر دوطرفہ تجارتی تعلقات کو نئی سطح تک لے جائے گا۔
انہوں نے بتایا کہ بینن کے ذریعے متحدہ عرب امارات کو تقریباً 40 کروڑ آبادی پر مشتمل مغربی افریقی منڈیوں تک رسائی حاصل ہوسکے گی، جبکہ بینن کی مصنوعات کے لیے اماراتی منڈی کے دروازے مزید کھلیں گے۔
باکاری نے کہا کہ بینن افریقہ میں کپاس پیدا کرنے والا سب سے بڑا ملک ہے، جہاں سالانہ پیداوار 10 لاکھ ٹن سے زائد ہے۔ ملک ٹیکسٹائل کے شعبے میں بھی وسیع امکانات رکھتا ہے، جبکہ کاجو، شیا مصنوعات اور مختلف اقسام کے پھل بھی اس کی اہم پیداوار میں شامل ہیں۔ سیپا کے ذریعے بینن ان مصنوعات کی متحدہ عرب امارات اور وہاں سے خلیج تعاون کونسل کے دیگر ممالک تک برآمدات بڑھانے کا خواہاں ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ بینن اپنی مقامی ضروریات اور وسیع تر مغربی افریقی منڈی کی مانگ پوری کرنے کے لیے امارات سے مشینری اور مختلف مصنوعات کی درآمدات بڑھانے کا بھی خواہش مند ہے۔
بینن کے وزیر کے مطابق معاہدے کے نتیجے میں متوقع اماراتی سرمایہ کاری اس کے اہم فوائد میں شامل ہوگی۔ انہوں نے بتایا کہ بینن سیاسی و اقتصادی استحکام سے مستفید ہو رہا ہے اور گزشتہ سال اس کی مجموعی ملکی پیداوار میں 8 فیصد سے زائد اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ نے آئندہ شرح نمو 7.5 فیصد سے زیادہ رہنے کی پیش گوئی کی ہے۔
انہوں نے کہا کہ بینن افریقی اور دیگر عالمی منڈیوں تک رسائی میں متحدہ عرب امارات کا شراکت دار بننے کا خواہاں ہے، جبکہ بینن اور اس کی کاروباری برادری بھی امارات کے ذریعے خلیجی اور دیگر بین الاقوامی منڈیوں تک اپنی رسائی کو وسعت دینا چاہتی ہے۔