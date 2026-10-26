عالمی منڈی میں تیل سستا، برینٹ 114.60 ڈالر فی بیرل

عالمی دارالحکومت، 26 اکتوبر، 2026 (وام) -- عالمی منڈی میں پیر کو تیل کی قیمتوں میں کمی ریکارڈ کی گئی، جو گزشتہ ہفتے کے اختتام پر تقریباً 6 ماہ کی بلند ترین سطح تک پہنچ گئی تھیں۔
امریکی خام تیل کے مستقبل کے سودے 2.14 ڈالر یا 2.07 فیصد کمی سے 101.13 ڈالر فی بیرل ہوگئے، جبکہ برینٹ خام تیل کے مستقبل کے سودے 2.12 ڈالر یا 1.82 فیصد کمی سے 114.60 ڈالر فی بیرل پر آگئے۔
جمعہ کو تیل کی قیمتیں تقریباً 3 ڈالر فی بیرل اضافے کے ساتھ بند ہوئی تھیں۔ گزشتہ ہفتے کے دوران برینٹ میں مجموعی طور پر 6 فیصد جبکہ امریکی ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ (ڈبلیو ٹی آئی) میں 2.3 فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔