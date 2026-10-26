جمہوری جمہوریہ کانگو میں ایبولا ویکسین کے کلینیکل ٹرائل کا آغاز

کنشاسا، 26 اکتوبر، 2026 (وام) -- جمہوری جمہوریہ کانگو نے ایبولا کے پھیلاؤ پر قابو پانے اور صحت کے شعبے میں ردعمل کو مزید مؤثر بنانے کی کوششوں کے تحت ایبولا ویکسین کا کلینیکل ٹرائل شروع کیا ہے۔
اس ٹرائل کے دوران ویکسین کے محفوظ اور مؤثر ہونے کا جائزہ لیا جائے گا، ممکنہ طور پر فائدہ اٹھانے والے گروپس کی نشاندہی کی جائے گی اور ممکنہ مضر اثرات کی نگرانی کی جائے گی۔
ماہرین نے واضح کیا کہ کلینیکل ٹرائل کے آغاز کا مطلب یہ نہیں کہ ویکسین کو عام استعمال کے لیے منظوری مل گئی ہے یا اس کی افادیت حتمی طور پر ثابت ہوچکی ہے۔ اس کا فیصلہ تحقیق کے نتائج اور حاصل ہونے والے اعداد و شمار کے تجزیے کے بعد کیا جائے گا۔
دوسری جانب صحت حکام کیسز کی مسلسل نگرانی، متاثرہ مریضوں کو الگ رکھنے، ان کے رابطوں کا سراغ لگانے اور صحت سے متعلق آگاہی بڑھانے کے اقدامات جاری رکھے ہوئے ہیں، جبکہ وبا کے پھیلاؤ کو محدود کرنے کے لیے فرنٹ لائن طبی عملے کو ضروری حفاظتی سامان بھی فراہم کیا جارہا ہے۔