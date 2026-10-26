پیراگوئے کے صدر نے فوری انسانی امدادی ردعمل پر متحدہ عرب امارات کے صدر کا شکریہ ادا کیا

ابوظہبی، 26 اکتوبر، 2026 (وام) -- متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان کو جمہوریہ پیراگوئے کے صدر سانتیاگو پینیا نے ٹیلی فون کیا، جس کے دوران دونوں رہنماؤں نے دوطرفہ تعاون اور باہمی مفادات کے فروغ سمیت پائیدار ترقی و خوشحالی کے مشترکہ اہداف کے لیے تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے مواقع پر تبادلہ خیال کیا۔
صدر پینیا نے پیراگوئے میں حالیہ شدید موسمی حالات سے متاثرہ افراد کی مدد کے لیے متحدہ عرب امارات کے فوری انسانی امدادی اقدام پر صدر امارات کا شکریہ ادا کرتے ہوئے دونوں ممالک کے مضبوط تعلقات کو سراہا۔