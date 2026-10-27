ابوظہبی کے ولی عہد شیخ خالد بن محمد بن زاید سرکاری دورے پر کینیڈا پہنچ گئے

اوٹاوا، 27 اکتوبر 2026 (وام) -- ابوظہبی کے ولی عہد عزت مآب شیخ خالد بن محمد بن زاید اآلنہیان کینیڈا کے سرکاری دورے پر اوٹاوا پہنچ گئے۔
اوٹاوا میکڈونلڈ-کارٹیئر انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہنچنے پر کینیڈا کی وزیر خارجہ انیتا آنند نے ان کا استقبال کیا۔
عزت مآب شیخ خالد بن محمد بن زاید کے ہمراہ ایک اعلیٰ سطح کا سرکاری وفد بھی ہے، جس میں ابوظہبی ولی عہد کے دیوان کے چیئرمین شیخ خلیفہ بن طحنون بن محمد النہیان، وزیر صنعت و جدید ٹیکنالوجی اور ادنوک کے منیجنگ ڈائریکٹر و گروپ چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈاکٹر سلطان احمد الجابر، وزیر مملکت برائے بین الاقوامی تعاون ریم الہاشمی، وزیر خارجہ تجارت ڈاکٹر ثانی بن احمد الزیودی، وزیر سرمایہ کاری محمد حسن السویدی اور وزیر مملکت برائے دفاعی امور محمد بن مبارک فاضل المزروعی شامل ہیں۔
وفد میں کینیڈا کے لیے وزیر خارجہ کے ایلچی اور دبئی چیمبرز کے چیئرمین انجینئر سلطان بن سعید المنصوری، ولی عہد دیوان کے مشیر برائے سکیورٹی امور غانم سلطان السویدی، ابوظہبی ایگزیکٹو کونسل کے سیکرٹری جنرل اور دفترِ ولی عہد کے چیئرمین سیف سعید غباش، ابوظہبی میڈیا آفس کی چیئرپرسن اور ولی عہد دیوان کی مشیر برائے اسٹریٹجک تعلقات مریم عید المہیری، کینیڈا میں متحدہ عرب امارات کے سفیر عبدالرحمن علی المر النیادی اور ولی عہد دیوان میں پروٹوکول کے ڈائریکٹر جنرل حمد سالم الکتبی بھی شامل ہیں۔