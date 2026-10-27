این ایم ڈی سی انرجی کی 9 ماہ کی آمدنی 9 فیصد بڑھ کر 14.2 ارب درہم

ابوظہبی، 27 اکتوبر، 2026 (وام) -- این ایم ڈی سی انرجی نے 2026 کے پہلے 9 ماہ کے دوران 14.2 ارب درہم آمدنی ریکارڈ کی، جو گزشتہ سال کی اسی مدت کے مقابلے میں 9 فیصد زیادہ ہے، جبکہ خالص منافع 420 ملین درہم رہا۔
کمپنی کی جانب سے منگل کو جاری بیان کے مطابق مشکل آپریشنل ماحول کے باوجود مضبوط آمدنی اس کے بڑے منصوبہ جاتی پورٹ فولیو پر مؤثر عمل درآمد کی صلاحیت کی عکاسی کرتی ہے۔
پہلے 9 ماہ کے دوران متحدہ عرب امارات میں کمپنی کی سرگرمیوں کا مجموعی آمدنی میں حصہ 72 فیصد جبکہ بین الاقوامی منڈیوں کا حصہ 28 فیصد رہا۔
این ایم ڈی سی انرجی کے زیرِ عمل منصوبوں کی مجموعی مالیت بڑھ کر 33 ارب درہم ہوگئی، جس سے علاقائی اور بین الاقوامی منڈیوں میں آئندہ کئی برسوں کے لیے آمدنی کے مضبوط امکانات پیدا ہوئے ہیں۔
ستمبر کے اختتام پر کمپنی کے پاس نقد وسائل کی مالیت 3 ارب درہم رہی، جس سے جاری سرمایہ کاری، کاروباری سرمائے کی ضروریات اور اسٹریٹجک ترقی کے مواقع کے لیے مالی لچک برقرار رہی۔
اس موقع پر این ایم ڈی سی انرجی کے چیئرمین محمد حمد المہیری نے کہا کہ پہلے 9 ماہ کی کارکردگی امارات کے صنعتی اور توانائی شعبے کی مضبوط بنیادوں اور انجینئرنگ، پروکیورمنٹ اور تعمیراتی منصوبوں میں کمپنی کے نمایاں کردار کی عکاسی کرتی ہے۔
انہوں نے کہا کہ عالمی آپریشنل ماحول میں تبدیلیوں کے باوجود کمپنی نے آپریشنل نظم و ضبط اور اعلیٰ قدر کے منصوبوں کی مؤثر تکمیل پر توجہ مرکوز رکھتے ہوئے آمدنی میں اضافہ برقرار رکھا۔
این ایم ڈی سی انرجی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر انجینئر احمد سالم الظاہری کے مطابق مشکل کاروباری ماحول میں آمدنی میں اضافہ اس بات کا ثبوت ہے کہ کمپنی اپنے منصوبہ جاتی پورٹ فولیو کو مؤثر انداز میں مالی نتائج میں تبدیل کر رہی ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ کمپنی انجینئرنگ، خریداری، بحری بیڑے اور تعمیراتی یارڈز میں جدید مصنوعی ذہانت کے اقدامات متعارف کرا رہی ہے، جبکہ علاقائی اور عالمی توسیع کے اگلے مرحلے کے لیے مؤثر عمل درآمد بدستور بنیادی ترجیح ہے۔