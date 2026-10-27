مصدر نے عالمی سطح پر سب سے زیادہ ریٹنگ کی حامل کارپوریٹ بلیو بانڈ پیشکش سے 60 کروڑ ڈالر حاصل کر لیے

ابوظہبی، 27 اکتوبر، 2026 (وام) -- ابوظہبی فیوچر انرجی کمپنی مصدر نے اپنے 6 ارب ڈالر کے گلوبل میڈیم ٹرم نوٹ پروگرام کے تحت پہلا بلیو بانڈ جاری کیا ہے۔ 5 سالہ مدت کے اس بانڈ کی مالیت 60 کروڑ ڈالر ہے، جسے ایس اینڈ پی اور فچ نے اے اے مائنس ریٹنگ دی ہے، جس کے باعث یہ اب تک کسی کارپوریٹ ادارے کی جانب سے جاری کیا جانے والا دنیا کا سب سے زیادہ ریٹنگ یافتہ پبلک بلیو بانڈ بن گیا ہے۔
بانڈ لندن اسٹاک ایکسچینج کی انٹرنیشنل سیکیورٹیز مارکیٹ میں 5.875 فیصد کوپن کے ساتھ جاری کیا گیا، جبکہ اسے یورو میں تبدیل کرنے کے بعد منافع کی شرح 4.374 فیصد رہی۔ اس سے مصدر کی فنانسنگ کو یورپ میں اس کی سرمایہ کاری کے حجم کے ساتھ مؤثر طور پر ہم آہنگ کیا گیا۔
بانڈ کو علاقائی اور بین الاقوامی سرمایہ کاروں کی مضبوط مانگ حاصل ہوئی اور آرڈر بک 1.5 ارب ڈالر کی بلند سطح تک پہنچی۔ مشکل مارکیٹ حالات کے باوجود بانڈ کو دستیاب حجم سے 2.5 گنا زائد درخواستیں موصول ہوئیں۔
مصدر نے گزشتہ ماہ اپنے گرین فنانس فریم ورک کو اپ ڈیٹ کرتے ہوئے اہل بلیو منصوبوں کو بھی شامل کیا تھا، جس سے کمپنی کو پانی سے متعلق صاف توانائی کے منصوبوں، بشمول آف شور ونڈ، میں سرمایہ کاری کی سہولت حاصل ہوئی۔ ایسے منصوبوں کا مقصد سمندروں اور آبی وسائل کے پائیدار استعمال کو فروغ دینا ہے، جبکہ حیاتیاتی تنوع پر ممکنہ منفی اثرات کم کرنے کے لیے جامع جائزہ بھی ضروری ہوگا۔
مصدر کے چیف فنانشل آفیسر مازن خان نے کہا کہ اپ ڈیٹ شدہ گرین فنانس فریم ورک کے تحت پہلا بلیو بانڈ سرمایہ کاروں کو مستقبل کے صاف توانائی نظام کی تعمیر میں شرکت کے مزید مواقع فراہم کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ اجرا سرمایہ وہاں پہنچانے میں مدد دے گا جہاں اس کے اثرات سب سے زیادہ ہوں اور زیادہ مستحکم بلیو اور گرین معیشت کی ترقی کو تقویت ملے۔
مصدر 2023 سے اب تک اپنے بانڈ پروگرام کے ذریعے 2.75 ارب ڈالر اکٹھے کرچکی ہے، جبکہ 2025 کے اختتام تک 2.3 ارب ڈالر 10 ممالک میں 30 قابل تجدید توانائی منصوبوں کے لیے مختص کیے گئے، جن کی مجموعی پیداواری صلاحیت 16 گیگاواٹ سے زائد ہے۔
کمپنی کا اپ ڈیٹ شدہ گرین فنانس فریم ورک انٹرنیشنل کیپیٹل مارکیٹ ایسوسی ایشن اور انٹرنیشنل فنانس کارپوریشن کی بلیو فنانس رہنما ہدایات سے ہم آہنگ ہے، جبکہ موڈیز نے اسے دوبارہ ایس کیو ایس 1 (ایکسیلنٹ) کی اعلیٰ ترین سسٹین ایبلٹی کوالٹی ریٹنگ دی ہے۔
بانڈ کے مشترکہ لیڈ منیجرز اور بک رنرز میں ابوظہبی کمرشل بینک، بی این پی پاریبا، کریڈٹ ایگریکول سی آئی بی، فرسٹ ابوظہبی بینک، ایچ ایس بی سی، جے پی مورگن اور سوسائٹی جنرل سی آئی بی شامل تھے۔
مصدر نے دنیا کے تیزی سے ترقی کرنے والے قابل تجدید توانائی پورٹ فولیوز میں سے ایک قائم کیا ہے، جس کی مجموعی صلاحیت 65 گیگاواٹ سے زائد ہے۔ اس میں شمسی توانائی، آن شور اور آف شور ونڈ، بیٹری اسٹوریج اور ہائبرڈ حل شامل ہیں۔
کمپنی کا ہدف 2030 تک اپنی توانائی صلاحیت کو 100 گیگاواٹ تک پہنچانا ہے، جس کے لیے وہ اہم عالمی منڈیوں میں منظم سرمایہ کاری جاری رکھے ہوئے ہے، تاکہ بڑھتی ہوئی بجلی کی طلب پوری کرنے کے ساتھ توانائی کے تحفظ اور اقتصادی ترقی میں بھی معاونت کی جاسکے۔