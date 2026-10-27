روسی سائنسدانوں نے کینسر کے خلیات تباہ کرنے والے سونے اور لوہے کے مائیکرو ذرات تیار کرلیے

ماسکو، 27 اکتوبر، 2026 (وام) -- روس کی ایمانوئل کانٹ بالٹک فیڈرل یونیورسٹی کے سائنسدانوں نے سونے اور لوہے پر مشتمل ایسے مائیکرو ذرات تیار کیے ہیں جو انفراریڈ لیزر اور مقناطیسی میدان کے بیک وقت استعمال سے تقریباً 50 فیصد کینسر خلیات تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔
ٹی وی برکس کے مطابق محققین نے ڈسک کی شکل کے مائیکرو ذرات تیار کیے، جن میں سونے اور لوہے کی تہیں باری باری شامل کی گئی ہیں۔ سونا لیزر کی حرارت جذب کرتا ہے جبکہ لوہا مقناطیسی میدان کے اثر پر ردعمل ظاہر کرتا ہے۔
جگر کے کینسر کے خلیات پر کیے گئے تجربات میں سونے کی بیرونی تہہ والے ذرات نے لیزر کے استعمال سے 29 فیصد خلیات تباہ کیے، جبکہ لوہے کی تہہ والے ذرات نے مقناطیسی میدان کے ذریعے تقریباً 17 فیصد خلیات ختم کیے۔ دونوں طریقے بیک وقت استعمال کرنے پر تباہ ہونے والے کینسر خلیات کی شرح تقریباً 50 فیصد تک پہنچ گئی۔
محققین کے مطابق مستقبل میں اس ٹیکنالوجی کو ٹیومر نکالنے کی سرجری کے بعد استعمال کیا جاسکتا ہے۔ اس مقصد کے لیے مائیکرو ذرات پر مشتمل جیل متاثرہ مقام پر لگا کر اسے لیزر اور مقناطیسی میدان کے زیر اثر لایا جائے گا، جس سے باقی رہ جانے والے کینسر خلیات کو ختم کرنے اور بیماری کے دوبارہ ہونے کے خطرے کو کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔
یہ ٹیکنالوجی فوٹو تھرمل تھراپی، جس میں لیزر سے پیدا ہونے والی حرارت استعمال کی جاتی ہے، کو مقناطیسی تحریک کے ساتھ یکجا کرتی ہے تاکہ کینسر خلیات کو مؤثر انداز میں نقصان پہنچایا جاسکے۔