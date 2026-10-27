ولی عہد ابوظبی کے اعزاز میں کینیڈین وزیراعظم کا عشائیہ

اوٹاوا، 27 اکتوبر، 2026 (وام) -- ابوظہبی کے ولی عہد عزت مآب شیخ خالد بن محمد بن زاید النہیان نے کینیڈا کے وزیراعظم مارک کارنی کی جانب سے ان کے اور ہمراہ سرکاری وفد کے اعزاز میں دیے گئے عشائیے میں شرکت کی۔ یہ عشائیہ ولی عہد ابوظہبی کے کینیڈا کے سرکاری دورے کے موقع پر منعقد کیا گیا۔
وزیراعظم مارک کارنی نے عزت مآب شیخ خالد بن محمد بن زاید النہیان اور ہمراہ وفد کا خیرمقدم کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ یہ دورہ کینیڈا اور متحدہ عرب امارات کے درمیان دوستی اور تعاون کو مزید فروغ دینے میں معاون ثابت ہوگا۔
ولی عہد ابوظہبی نے پرتپاک استقبال اور فراخدلانہ میزبانی پر کینیڈین وزیراعظم کا شکریہ ادا کیا اور دونوں ممالک کے درمیان اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے کی خواہش کا اظہار کیا۔
عشائیے کے دوران دونوں فریقوں نے امارات اور کینیڈا کے تعلقات کا جائزہ لیا اور مختلف شعبوں میں تعاون اور اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید فروغ دینے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر باہمی دلچسپی کے متعدد امور پر بھی گفتگو ہوئی۔
عشائیے میں ولی عہد ابوظہبی کے ہمراہ سرکاری وفد کے ارکان کے علاوہ کینیڈا کی حکومت کے متعدد وزراء اور اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔