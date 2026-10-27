متحدہ عرب امارات کے صدر کی ستمبر کے واقعے میں شامل فلائی دبئی کے عملے سے ملاقات

ابوظہبی، 27 اکتوبر 2026 (وام) --متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان نے نائب صدر، وزیراعظم اور دبئی کے حکمران عزت مآب شیخ محمد بن راشد المکتوم کی موجودگی میں 30 ستمبر کو فلائی دبئی کی پرواز میں پیش آنے والے واقعے کے دوران ذمہ داریاں انجام دینے والے عملے کے ارکان سے ملاقات کی۔
دونوں رہنماؤں نے مسافروں کی حفاظت یقینی بنانے اور طیارے کو محفوظ رکھنے میں عملے کی بہادری اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ لوگوں کی سلامتی اور تحفظ متحدہ عرب امارات کی اولین ترجیح ہے۔
ملاقات میں دبئی کے ولی عہد، نائب وزیراعظم و وزیر دفاع عزت مآب شیخ حمدان بن محمد بن راشد المکتوم، دبئی کے پہلے نائب حاکم، نائب وزیراعظم و وزیر خزانہ عزت مآب شیخ مکتوم بن محمد بن راشد المکتوم، الظفرہ ریجن میں حکمران کے نمائندے عزت مآب شیخ حمدان بن زاید النہیان، عزت مآب شیخ سیف بن محمد النہیان، عزت مآب شیخ سرور بن محمد النہیان اور زاید فار گڈ فاؤنڈیشن کے چیئرمین عزت مآب شیخ نہیان بن زاید النہیان نے شرکت کی۔
اس موقع پر نائب وزیراعظم و وزیر داخلہ عزت مآب لیفٹیننٹ جنرل شیخ سیف بن زاید النہیان، زاید اتھارٹی برائے خصوصی افراد کے بورڈ آف ٹرسٹیز کے چیئرمین عزت مآب شیخ خالد بن زاید النہیان، متحدہ عرب امارات کے صدر کے مشیر عزت مآب شیخ ڈاکٹر سلطان بن خلیفہ النہیان، صدارتی دیوان برائے ترقی و شہداء امور کے نائب چیئرمین عزت مآب شیخ ذیاب بن محمد بن زاید النہیان اور صدارتی دیوان برائے خصوصی امور کے نائب چیئرمین عزت مآب شیخ حمدان بن محمد بن زاید النہیان بھی موجود تھے۔
ملاقات میں دبئی سول ایوی ایشن اتھارٹی کے صدر، دبئی ایئرپورٹس کے چیئرمین اور ایمریٹس ایئرلائن و گروپ کے چیئرمین و چیف ایگزیکٹو عزت مآب شیخ احمد بن سعید المکتوم، وزیر رواداری و بقائے باہمی شیخ نہیان بن مبارک النہیان، متعدد شیوخ، اعلیٰ حکام اور مہمانوں نے بھی شرکت کی۔