شیخ عبداللہ بن زاید اور جنوبی افریقہ کے وزیر خارجہ کا دوطرفہ تعاون اور علاقائی و عالمی پیش رفت پر تبادلہ خیال

ابوظہبی، 27 اکتوبر، 2026 (وام) -- نائب وزیراعظم و وزیر خارجہ عزت مآب شیخ عبداللہ بن زاید النہیان اور جنوبی افریقہ کے وزیر بین الاقوامی تعلقات و تعاون رونالڈ لامولا نے ٹیلی فون پر بات چیت کے دوران دونوں ممالک کے دوطرفہ تعلقات اور مشترکہ ترقیاتی ترجیحات کے مطابق تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔
بات چیت میں تازہ ترین علاقائی و بین الاقوامی پیش رفت اور باہمی دلچسپی کے مختلف امور کا بھی جائزہ لیا گیا۔ دونوں وزراء نے علاقائی اور عالمی سلامتی و استحکام کو مضبوط بنانے کے لیے جاری کوششوں اور تعاون کے طریقوں پر بھی گفتگو کی۔