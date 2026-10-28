جمہوری جمہوریہ کانگو میں ایبولا کے کیسز 10 ہزار سے تجاوز، تقریباً نصف متاثرین ہلاک

کنشاسا، 28 اکتوبر، 2026 (وام) -- جمہوری جمہوریہ کانگو میں تیزی سے پھیلنے والی ایبولا وبا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 10,000 سے تجاوز کرگئی ہے، جبکہ صحت حکام متعدد افریقی ممالک میں بیماری کا پھیلاؤ محدود کرنے کی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں۔
جمہوری جمہوریہ کانگو کی وزارت صحت کے اعداد و شمار کے مطابق اب تک 10,060 افراد میں ایبولا وائرس کی تصدیق ہوچکی ہے، جن میں سے تقریباً 50 فیصد ہلاک ہوچکے ہیں۔
حکام کے مطابق یہ ایبولا کی تاریخ میں سب سے تیزی سے پھیلنے والی وبا ہے، جبکہ اموات کے اعتبار سے بھی یہ جمہوری جمہوریہ کانگو میں اب تک کی سب سے مہلک ایبولا وبا بن چکی ہے۔