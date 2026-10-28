سمندری طوفان ارناب کے پیش نظر بھارت میں تقریباً 100,000 افراد محفوظ مقامات پر منتقل

نئی دہلی، 28 اکتوبر، 2026 (وام) -- بھارت کی مشرقی ساحلی ریاستوں آندھرا پردیش اور اوڈیشہ میں طاقتور سمندری طوفان ارناب کے پیش نظر تقریباً 100,000 افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کردیا گیا ہے، جبکہ نیپال اور سری لنکا نے بھی شدید موسم سے متعلق انتباہ جاری کیے ہیں۔
فرانسیسی خبر رساں ادارے اے ایف پی کے مطابق بھارتی محکمہ موسمیات نے پیش گوئی کی ہے کہ سمندری طوفان ارناب بدھ کی صبح ساحل سے ٹکرائے گا، جس کے دوران ہواؤں کی رفتار 150 کلومیٹر فی گھنٹہ تک پہنچ سکتی ہے۔
بھارتی میڈیا کے مطابق آندھرا پردیش میں تقریباً 50,000 افراد اور اوڈیشہ میں 48,000 افراد کو گھروں سے محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی ہدایت دی گئی۔ منگل کو ساحلی شہر کاکیناڈا میں شدید بارش ہوئی، جبکہ بلند لہروں نے ساحلی علاقوں کو متاثر کیا۔
سری لنکا میں متوقع شدید بارش کے پیش نظر اسکول بند کردیے گئے ہیں، جبکہ حکام نے سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ کے خطرے سے خبردار کیا ہے۔
نیپال کے آفات سے نمٹنے کے ادارے نے خبردار کیا ہے کہ طوفان جمعرات اور جمعہ کی درمیانی شب ہمالیائی علاقوں کی جانب بڑھ سکتا ہے، جس سے شدید بارش، برف باری، برفانی طوفان اور برفانی تودے گرنے کا خطرہ ہے۔
حکام نے سیاحوں کو بلند پہاڑی علاقوں کا سفر نہ کرنے اور وہاں موجود افراد کو محفوظ مقامات پر رہنے کی ہدایت کی ہے۔