کینیڈا کے سرکاری دورے کے موقع پر ابوظہبی کے ولی عہد کی اماراتی طلبہ سے ملاقات

اوٹاوا، کینیڈا، 28 اکتوبر 2026 (وام)-- ابوظہبی کے ولی عہد عزت مآب شیخ خالد بن محمد بن زاید النہیان نے کینیڈا کے سرکاری دورے کے موقع پر وہاں زیر تعلیم متعدد اماراتی طلبہ سے ملاقات کی۔
ملاقات کے دوران عزت مآب شیخ خالد بن محمد بن زاید کو طلبہ کے تعلیمی شعبوں، تخصصات اور مستقبل سے متعلق علمی و پیشہ ورانہ اہداف سے آگاہ کیا گیا۔ انہوں نے طلبہ کے لیے تعلیم اور آئندہ پیشہ ورانہ زندگی میں مسلسل کامیابی کی خواہش کا اظہار کیا۔
عزت مآب شیخ خالد بن محمد بن زاید نے کہا کہ اماراتی نوجوانوں کی تعلیم و تربیت میں سرمایہ کاری، ان کی مہارتوں کو نکھارنا اور ترجیحی شعبوں میں ان کی صلاحیتوں کو فروغ دینا متحدہ عرب امارات کے مستقبل کے وژن کا بنیادی ستون ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کوششیں ملک کی عالمی مسابقتی صلاحیت کو مضبوط بنانے اور مختلف شعبوں میں ترقی کو آگے بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔
انہوں نے طلبہ پر زور دیا کہ وہ کینیڈا میں دستیاب تعلیمی، تحقیقی اور تربیتی مواقع سے بھرپور فائدہ اٹھائیں اور جدید علم، تجربہ اور مہارتیں حاصل کریں، تاکہ مستقبل میں ایسے اختراعی حل پیش کر سکیں جو معاشرے کی خدمت کے ساتھ متحدہ عرب امارات کی ترقی و خوشحالی میں بھی معاون ہوں۔
عزت مآب شیخ خالد بن محمد بن زاید نے اس بات پر بھی زور دیا کہ بیرون ملک زیر تعلیم اماراتی طلبہ اپنی اقدار، کردار اور محنت کے ذریعے متحدہ عرب امارات کی نمائندگی کرتے ہیں۔ انہوں نے طلبہ کو اپنے ملک کی اصیل شناخت، رواداری، کشادہ دلی اور ثقافتی تنوع کے احترام کی اقدار کی بہترین عکاسی کرنے کی ترغیب دی۔
طلبہ نے عزت مآب شیخ خالد بن محمد بن زاید سے ملاقات، ان کے امور میں دلچسپی اور خیریت دریافت کرنے پر شکریہ اور قدردانی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ قیادت کی حمایت اور سرپرستی انہیں مزید محنت، اعلیٰ کارکردگی اور کامیابی کے لیے حوصلہ دیتی ہے۔
طلبہ نے اس عزم کا بھی اظہار کیا کہ وہ اپنی تعلیم، علم اور تجربے کو متحدہ عرب امارات کی خدمت میں بروئے کار لائیں گے اور ملک کی جامع ترقی میں مؤثر کردار ادا کریں گے۔
ملاقات میں ابوظہبی ولی عہد دیوان کے چیئرمین شیخ خلیفہ بن طحنون بن محمد النہیان، وزیر مملکت برائے بین الاقوامی تعاون ریم الہاشمی، وزیر صنعت و جدید ٹیکنالوجی اور ادنوک کے منیجنگ ڈائریکٹر و گروپ چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈاکٹر سلطان احمد الجابر، وزیر خارجہ تجارت ڈاکٹر ثانی بن احمد الزیودی، وزیر سرمایہ کاری محمد حسن السویدی اور وزیر مملکت برائے دفاعی امور محمد بن مبارک فاضل المزروعی نے شرکت کی۔
اس موقع پر کینیڈا کے لیے وزیر خارجہ کے ایلچی اور دبئی چیمبرز کے چیئرمین انجینئر سلطان بن سعید المنصوری، ولی عہد دیوان کے مشیر برائے سکیورٹی امور غانم سلطان السویدی، ابوظہبی ایگزیکٹو کونسل کے سیکرٹری جنرل اور ولی عہد کے دفتر کے چیئرمین سیف سعید غباش، ابوظہبی میڈیا آفس کی چیئرپرسن اور ولی عہد دیوان کی مشیر برائے اسٹریٹجک تعلقات مریم عید المہیری، کینیڈا میں متحدہ عرب امارات کے سفیر عبدالرحمن علی المر النیادی اور ولی عہد دیوان کے پروٹوکول کے ڈائریکٹر جنرل حمد سالم الکتبی بھی موجود تھے۔