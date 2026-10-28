ابوظہبی کے ولی عہد کا کینیڈا کا سرکاری دورہ مکمل

اوٹاوا، کینیڈا، 28 اکتوبر، 2026 (وام) -- ابوظبی کے ولی عہد عزت مآب شیخ خالد بن محمد بن زاید آل نہیان نے کینیڈا کا سرکاری دورہ مکمل کیا، جو دونوں ممالک کے دوطرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے اور باہمی دلچسپی کے شعبوں میں اسٹریٹجک شراکت داری کو وسعت دینے کے عزم کی عکاسی کرتا ہے۔
عزت مآب شیخ خالد بن محمد بن زاید نے اپنے اور ہمراہ وفد کے پرتپاک استقبال اور مہمان نوازی پر کینیڈا کا شکریہ ادا کیا اور کینیڈا اور اس کی عوام کی مسلسل ترقی اور خوشحالی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔
دورے کے دوران ابوظہبی کے ولی عہد نے کینیڈا کے وزیراعظم مارک کارنی کے ساتھ بات چیت کی، جس میں ترجیحی شعبوں میں مشترکہ منصوبوں کو فروغ دینے اور باہمی سرمایہ کاری کی حمایت کے مواقع پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
عزت مآب شیخ خالد بن محمد بن زاید نے متحدہ عرب امارات اور کینیڈا کے درمیان جامع اقتصادی شراکت داری معاہدے کے علاوہ متعدد مفاہمتی یادداشتوں اور معاہدوں پر دستخط کی تقریب میں بھی شرکت کی، جن کا مقصد دونوں ممالک کی ترقیاتی اور اقتصادی ترجیحات کی حمایت کرنا ہے۔