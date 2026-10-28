متحدہ عرب امارات کا خطے میں کشیدگی میں کمی اور سفارتی حل کی اہمیت پر زور

ابوظہبی، 28 اکتوبر 2026 (وام) -- خطے کو درپیش حساس حالات کے تناظر میں متحدہ عرب امارات نے اس بات پر زور دیا ہے کہ جاری بحرانوں سے نمٹنے کے لیے مکالمہ اور بین الاقوامی قانون کی پاسداری ناگزیر ہے۔ یہ مؤقف تنازعات کو سفارتی اور پرامن ذرائع سے حل کرنے کے متحدہ عرب امارات کے مستقل عزم کی عکاسی کرتا ہے۔
وزارت خارجہ نے ایک بیان میں دانش مندی سے کام لینے اور سیاسی حل اختیار کرنے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اس سے کشیدگی کو محدود کرنے، مزید تصادم سے بچنے، علاقائی سلامتی و استحکام کے تحفظ اور خطے کی عوام کے لیے ترقی و خوشحالی کے مواقع کو فروغ دینے میں مدد مل سکتی ہے۔
وزارت نے بحرانوں کے حل، امن و استحکام کو مضبوط بنانے اور خطے کی عوام کے محفوظ اور زیادہ خوشحال مستقبل کی خواہشات کی تکمیل کے لیے سفارتی کوششیں تیز کرنے اور علاقائی و بین الاقوامی شراکت داروں کے ساتھ رابطہ و ہم آہنگی بڑھانے کی اہمیت پر بھی زور دیا ہے۔