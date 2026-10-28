متحدہ عرب امارات کے مرکزی بینک کا بنیادی شرح سود 3.9 فیصد پر برقرار رکھنے کا فیصلہ

ابوظہبی، 28 اکتوبر، 2026 (وام) -- متحدہ عرب امارات کے مرکزی بینک نے اوور نائٹ ڈپازٹ سہولت پر بنیادی شرح سود 3.9 فیصد پر برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔
یہ فیصلہ امریکی فیڈرل ریزرو کی جانب سے ریزرو بیلنس پر شرح سود میں کوئی تبدیلی نہ کرنے کے اعلان کے بعد کیا گیا۔
مرکزی بینک نے قلیل مدتی نقدی کے حصول کے لیے تمام مستقل کریڈٹ سہولیات پر لاگو شرح سود بھی بنیادی شرح سے 50 بیسس پوائنٹس زائد برقرار رکھی ہے۔
متحدہ عرب امارات کی بنیادی شرح سود امریکی فیڈرل ریزرو کی ریزرو بیلنس پر شرح سود سے منسلک ہے۔ یہ ملک میں مانیٹری پالیسی کے عمومی رخ کی عکاسی کرنے کے ساتھ اوور نائٹ منی مارکیٹ کی شرح سود کے لیے کم از کم مؤثر حد بھی متعین کرتی ہے۔