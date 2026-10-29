عالمی منڈی میں سونا 0.7 فیصد سستا، قیمت 4,039.26 ڈالر فی اونس

عالمی دارالحکومت، 29 اکتوبر، 2026 (وام) -- امریکی فیڈرل ریزرو کی جانب سے شرح سود برقرار رکھنے کے بعد ڈالر مضبوط ہونے سے جمعرات کو عالمی منڈی میں سونے کی قیمت میں کمی ریکارڈ کی گئی۔
اسپاٹ گولڈ 0.7 فیصد کمی سے 4,039.26 ڈالر فی اونس پر آگیا۔
سرمایہ کار مانیٹری پالیسی کے آئندہ رخ سے متعلق اشاروں کے لیے آج جاری ہونے والے امریکا کے ذاتی کھپت کے اخراجات کے افراط زر کے اعداد و شمار کے منتظر ہیں۔ مارکیٹ میں دسمبر میں شرح سود میں اضافے کا امکان 78 فیصد ظاہر کیا جا رہا ہے۔
دیگر قیمتی دھاتوں میں اسپاٹ چاندی 0.7 فیصد کمی سے 53.60 ڈالر فی اونس، پلاٹینم 0.3 فیصد کم ہوکر 1,533.50 ڈالر فی اونس ہوگیا، جبکہ پیلیڈیم 0.7 فیصد اضافے سے 1,017.29 ڈالر فی اونس پر پہنچ گیا۔