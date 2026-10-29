اسپین میں ٹرین حادثے میں 68 افراد ہلاک، تین روزہ سوگ کا اعلان

میڈرڈ، 29 اکتوبر، 2026 (وام) -- اسپین کے وزیراعظم پیڈرو سانچیز نے بدھ کو ایک تیز رفتار ایکسپریس ٹرین کے کھڑی ٹرین سے ٹکرانے کے نتیجے میں 68 افراد کے ہلاک اور 58 کے زخمی ہونے کے بعد ملک میں تین روزہ سوگ کا اعلان کیا ہے۔
حادثے کے مقام پر گفتگو کرتے ہوئے پیڈرو سانچیز نے عوام کا ریلوے نظام پر اعتماد بحال کرنے کے لیے حفاظتی اقدامات مزید سخت بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔
اسپین کے وزیر ٹرانسپورٹ آسکر پونٹے نے کہا کہ ابتدائی طور پر حادثے کی ممکنہ وجہ انسانی غلطی ہوسکتی ہے، جو ان کے بقول غیر واضح حالات میں پیش آئی۔
یہ رواں سال اسپین میں تیز رفتار ٹرین کا دوسرا بڑا جان لیوا حادثہ ہے۔