رأس الخیمہ میں خطے کا پہلا ٹک ٹاک لائیو کریئیٹر اسٹوڈیو قائم

رأس الخیمہ، 29 اکتوبر، 2026 (وام) -- انوویشن سٹی فری زون اتھارٹی، رأس الخیمہ نے خطے کا پہلا ٹک ٹاک لائیو کریئیٹر اسٹوڈیو قائم کیا ہے، جو ٹیکنالوجی، تخلیقی صلاحیتوں اور کریئیٹر اکانومی کو یکجا کرنے کی جانب ایک اہم پیش رفت ہے۔
اس اقدام کا مقصد ڈیجیٹل مواد کی تیاری کو فروغ دینا اور ایسا ماحول فراہم کرنا ہے جو کریئیٹر اکانومی کی ترقی میں معاون ہو۔
اسٹوڈیو کی افتتاحی تقریب میں انوویشن سٹی فری زون اتھارٹی کے چیئرمین شیخ محمد بن حمید بن عبداللہ القاسمی، رأس الخیمہ چیمبر کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر راشد خلفان النعیمی، مشرق وسطیٰ، شمالی افریقہ اور ترکیہ کے لیے ٹک ٹاک لائیو کے سربراہ بوکسیا لیو، انوویشن سٹی کے قائم مقام چیف ایگزیکٹو آفیسر انس حجاوی اور چیف کمرشل آفیسر نبیل ارنوس نے شرکت کی۔
یہ اسٹوڈیو رأس الخیمہ کے ڈیجیٹل کاروباری ماحول میں ایک نئی سہولت کا اضافہ ہے، جو تخلیقی صلاحیتوں کو فروغ دینے اور جدید خیالات کو کاروباری مواقع میں تبدیل کرنے کے لیے پلیٹ فارم فراہم کرے گا۔ یہ اقدام باصلاحیت افراد کو راغب کرنے اور رأس الخیمہ کو جدت اور ڈیجیٹل صنعتوں کے مرکز کے طور پر مزید مضبوط بنانے کی انوویشن سٹی کی کوششوں کا حصہ ہے۔