شیخ عبداللہ بن زاید اور ایکواڈور کے وزیر خارجہ کا مشترکہ تعاون اور شراکت داری مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال

ابوظہبی، 29 اکتوبر 2026 (وام) -- نائب وزیراعظم و وزیر خارجہ عزت مآب شیخ عبداللہ بن زاید النہیان نے ایکواڈور کے وزیر خارجہ و انسانی نقل و حرکت روبرٹو کوری پیسانتس سے ملاقات کی۔
ملاقات میں دونوں ممالک کے تعلقات اور جامع اقتصادی شراکت داری معاہدے کے تحت اقتصادی، تجارتی اور سرمایہ کاری تعاون کو مزید فروغ دینے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
دونوں فریقوں نے سیاحت، ثقافت، تعلیم اور فضائی نقل و حمل کے شعبوں میں تعاون بڑھانے کے مواقع کا بھی جائزہ لیا۔
عزت مآب شیخ عبداللہ بن زاید نے ایکواڈور کے وزیر خارجہ کے دورے کا خیرمقدم کرتے ہوئے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان جامع اقتصادی شراکت داری معاہدے نے مختلف شعبوں میں تعاون کے وسیع امکانات پیدا کیے ہیں، جو مشترکہ ترقی اور خوشحالی میں معاون ثابت ہوں گے۔
ملاقات میں باہمی دلچسپی کے علاقائی اور بین الاقوامی امور پر بھی خیالات کا تبادلہ کیا گیا۔
اس موقع پر پیرو میں متحدہ عرب امارات کے سفیر اور ایکواڈور کے لیے غیر مقیم سفیر ابراہیم العلوی بھی موجود تھے۔