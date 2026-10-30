متحدہ عرب امارات میں پیشگی اور خودکار سرکاری خدمات کی فراہمی کے لیے مصنوعی ذہانت کا استعمال: رپورٹ

ابوظہبی، 30 اکتوبر 2026 (وام) -- متحدہ عرب امارات میں سرکاری خدمات ڈیجیٹل تبدیلی کے ایک نئے مرحلے میں داخل ہو رہی ہیں، جہاں مصنوعی ذہانت اب صرف معلومات فراہم کرنے اور سوالات کے جواب دینے تک محدود نہیں بلکہ خودکار طور پر کام انجام دینے، مختلف کارروائیوں کو مربوط کرنے اور صارفین کے لیے لین دین کے مراحل کم کرنے میں بھی استعمال ہو رہی ہے۔
اس پیش رفت سے بعض بار بار استعمال ہونے والی خدمات ایسی بھی بن رہی ہیں جن کے لیے صارفین کو ہر مرتبہ خود درخواست دینے کی ضرورت نہیں رہتی۔ تاہم ضروری منظوریوں کا حصول، ڈیٹا کا تحفظ، غیر معمولی حالات سے نمٹنا اور جہاں ضرورت ہو انسانی نگرانی برقرار رکھنا اس تبدیلی کے اہم تقاضوں میں شامل ہے۔
ابوظہبی کا 'تم' پلیٹ فارم اس نئے ماڈل کی نمایاں مثال ہے۔ اس کا 'تم آٹو گَو' فیچر بعض لائسنسوں اور طبی اپائنٹمنٹس کی خودکار تجدید کرتا ہے۔ 'تم' پلیٹ فارم 38 لاکھ صارفین کو 1,150 سے زائد سرکاری اور نجی شعبے کی خدمات فراہم کر رہا ہے، 95 فیصد درخواستوں پر مصنوعی ذہانت کے ذریعے کارروائی کرتا ہے اور مکالماتی مصنوعی ذہانت کے ذریعے 19 لاکھ سے زائد سروس کیسز مکمل کر چکا ہے۔
اکتوبر میں ابوظہبی کے محکمہ حکومتی امور نے 'گَو جی پی ٹی' متعارف کرایا، جو سرکاری ملازمین کے لیے تیار کردہ دو لسانی جنریٹو مصنوعی ذہانت کا معاون ہے۔ اس سے قبل ستمبر میں ابوظہبی ایگزیکٹو کونسل نے پہلی مرتبہ مصنوعی ذہانت سے چلنے والا میٹنگ پلیٹ فارم استعمال کیا، جو اجلاس سے قبل تجاویز اور دستاویزات کا تجزیہ اور انتظامی خلاصے تیار کرتا ہے۔
عجمان میں جولائی کے دوران ایجنٹک مصنوعی ذہانت کے ذریعے تجارتی لائسنس کی تجدید سے متعلق متحدہ عرب امارات کا پہلا سرکاری لین دین مکمل کیا گیا۔ اس نظام میں صارفین کو لائسنس ختم ہونے سے پہلے اطلاع دی جاتی ہے اور 'عجمان ون ایپ' کے ذریعے مصنوعی ذہانت کے معاون سے جوڑا جاتا ہے۔ اگر تجارتی کرایہ داری کے معاہدے کی تجدید درکار ہو تو یہ معاون متعلقہ محکمہ کے ساتھ کارروائی مکمل کرکے تجارتی لائسنس کی تجدید کا عمل آگے بڑھاتا ہے۔
اکتوبر میں عجمان حکومت نے مربوط سرکاری خدمات کی نئی نسل بھی پیش کی، جن میں تجارتی لائسنس سے منسلک کرایہ داری معاہدے کی تجدید، مالی معلومات اور قوانین تک رسائی کے لیے مصنوعی ذہانت پر مبنی مالی معاون اور عجمان فری زونز اتھارٹی کا 'ون کلک' معاون شامل ہیں۔
'ون کلک' سرمایہ کاروں کو ایک ہی گفتگو کے ذریعے کاروباری سرگرمی کے انتخاب، مناسب پیکیج، معلومات اور شناخت کی تصدیق، قواعد کی تعمیل، دستاویزات، الیکٹرانک دستخط، ادائیگی اور درخواست کی نگرانی سے لے کر لائسنس کے اجرا تک رہنمائی فراہم کرتا ہے۔
دبئی میں دبئی الیکٹرسٹی اینڈ واٹر اتھارٹی, دیوا نے 90 دن سے بھی کم عرصے میں اپنی 21 میں سے 16 خدمات، یعنی 76 فیصد خدمات کو مصنوعی ذہانت سے بہتر اور خودکار نظام میں تبدیل کر دیا۔ ان میں بجلی اور پانی کی فراہمی شروع کرنے، تکنیکی رپورٹس سے متعلق دو اور ادائیگیوں کی مطابقت سے منسلک 13 خدمات شامل ہیں۔
اسی طرح دبئی کی روڈز اینڈ ٹرانسپورٹ اتھارٹی, آر ٹی اے نے اپنے ورچوئل معاون محبوب کا نیا ورژن تیار کیا ہے، جو ایجنٹک مصنوعی ذہانت کے ذریعے ایک ہی گفتگو میں باہم مربوط خدمات انجام دے سکتا ہے۔ ابتدائی مرحلے میں گاڑی کی رجسٹریشن کی تجدید، جرمانوں کی ادائیگی، کلیئرنس سرٹیفکیٹ کے اجرا اور نمبر پلیٹ ریزرویشن کی تجدید کو شامل کیا گیا ہے۔
وفاقی سطح پر کابینہ نے مئی 2026 میں ایجنٹک مصنوعی ذہانت کے استعمال کو وسعت دینے کے لیے ایک فریم ورک منظور کیا، جس کے تحت دو سال میں 50 فیصد سرکاری شعبوں، خدمات اور کارروائیوں کو ان ٹیکنالوجیز پر مبنی ماڈلز میں تبدیل کرنے کا ہدف رکھا گیا ہے۔
قومی پروگرام میں 80 ہزار وفاقی ملازمین کو ایجنٹک مصنوعی ذہانت کے ذرائع کی تربیت دینے کے ساتھ خریداری، ٹیکس آڈٹ، کسٹمر ہیپینس اور تکنیکی معاونت کے لیے خصوصی معاونین متعارف کرانے کا بھی منصوبہ شامل ہے۔
22 اکتوبر 2026 کو متحدہ عرب امارات کی حکومت نے گورنمنٹ سروسز کے لیے ایجنٹک اے آئی ایپلی کیشن لیب کا آغاز کیا، جو وزارتوں اور سرکاری اداروں کو ترجیحی خدمات کی نشاندہی، حل کی تیاری، آزمائش اور منظوری میں مدد دے گا۔ یہ لیبارٹری کسی خدمت کو وسیع پیمانے پر متعارف کرانے سے پہلے صارفین کے تجربات، آرا اور سروس کی تیاری کا جائزہ لیتی ہے۔
اگست 2026 میں نیشنل کمیٹی فار ایجنٹک اے آئی نے ان ٹیکنالوجیز پر مبنی سرکاری خدمات کے لیے ایک متحدہ رہنما دستاویز بھی جاری کی۔ اس میں صارفین کی ضروریات کو سمجھنے، سرکاری ڈیٹا کے مؤثر استعمال، معلومات بار بار مانگ نہ کرنے، لین دین کے مراحل واضح کرنے، کارروائی سے پہلے رضامندی لینے اور درخواست مکمل ہونے تک اس کی نگرانی جیسے اصول شامل ہیں۔
مصنوعی ذہانت کا استعمال موسمیات کے شعبے تک بھی پہنچ چکا ہے، جہاں جون میں نیشنل سینٹر آف میٹرولوجی، این سی ایم نے ملک کے پہلے ایجنٹک مصنوعی ذہانت معاونین متعارف کرانے اور ان کے استعمال کو مزید وسعت دینے کے لیے روڈ میپ کی منظوری کا اعلان کیا۔