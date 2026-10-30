عالمی منڈی میں سونا 0.6 فیصد سستا

عالمی دارالحکومت، 30 اکتوبر، 2026 (وام) -- تیل کی بلند قیمتوں سے افراط زر کے خدشات اور امریکا میں مہنگائی کے مضبوط اعداد و شمار کے باعث رواں سال ایک اور شرح سود اضافے کی توقعات بڑھنے سے جمعہ کو سونے کی قیمتوں میں کمی ریکارڈ کی گئی۔
رائٹرز کے مطابق اسپاٹ گولڈ 0.6 فیصد کمی سے 3,997.39 ڈالر فی اونس پر آگیا، جبکہ دسمبر کی ترسیل کے لیے امریکی سونے کے مستقبل کے سودے بھی 0.6 فیصد کم ہوکر 4,007.80 ڈالر فی اونس ہوگئے۔ سونا مسلسل دوسرے ماہ کمی کی جانب بڑھ رہا ہے۔
دیگر قیمتی دھاتوں میں اسپاٹ چاندی 2.1 فیصد کمی سے 51.27 ڈالر فی اونس، پلاٹینم 1.9 فیصد کم ہوکر 1,458.85 ڈالر اور پیلیڈیم 2 فیصد کمی سے 986.08 ڈالر فی اونس پر آگیا۔
تینوں دھاتیں ہفتہ وار اور ماہانہ بنیادوں پر بھی کمی کی جانب گامزن ہیں۔