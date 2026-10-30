عالمی منڈی میں تیل مہنگا، برینٹ 116.08 ڈالر فی بیرل

عالمی دارالحکومت، 30 اکتوبر، 2026 (وام) -- عالمی منڈی میں جمعہ کو تیل کی قیمتوں میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ خام تیل مسلسل چوتھے ماہ اضافے کی جانب بڑھ رہا ہے۔
دسمبر کے لیے برینٹ خام تیل کے مستقبل کے سودے 1.20 ڈالر یا 1.04 فیصد اضافے سے 116.08 ڈالر فی بیرل پر پہنچ گئے، جبکہ زیادہ فعال جنوری کنٹریکٹ 1.39 ڈالر بڑھ کر 112.19 ڈالر فی بیرل ہوگیا۔
امریکی ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ خام تیل کے مستقبل کے سودے 1.37 ڈالر یا 1.34 فیصد اضافے سے 103.37 ڈالر فی بیرل پر پہنچ گئے۔
رائٹرز کے مطابق اکتوبر کے دوران برینٹ کی قیمت میں تقریباً 11 فیصد جبکہ ڈبلیو ٹی آئی میں 14 فیصد اضافے کی توقع ہے۔