یو اے ای ٹیم ایمریٹس کے کھلاڑیوں کی یورپی سائیکلنگ ریسز میں شاندار کارکردگی

میڈرڈ/وارسا، 7 اگست 2025 (وام)--بدھ کی دوپہر، یو اے ای ٹیم ایمریٹس-XRG کے سائیکلسٹوں نے یورپ کی دو بڑی سائیکلنگ ریسز میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا، جہاں سیباسٹیان مولانو نے "Vuelta a Burgos" کی دوسری اسٹیج میں تیسری پوزیشن حاصل کی، جبکہ جین کرسٹن نے "Tour de Pologne" کی تیسری اسٹیج میں چوتھی پوزیشن حاصل کی۔
ٹور ڈی پولینڈ کے تیسرے مرحلے کے دوران آخری 20 کلومیٹر میں ایک بڑا حادثہ پیش آیا، جس کی وجہ سے ایمبولینسز کو فوری رسائی دینا پڑی۔ اس کے باعث ریس کو وقتی طور پر "نیوٹرلائز" (معطل) کر دیا گیا اور ٹائم گیپ کو جنرل کلاسیفکیشن میں شمار نہیں کیا گیا۔ اس طرح صرف اسٹیج کی پوزیشنز ہی حتمی طور پر شمار کی گئیں۔
اگرچہ نوجوان سوئس رائیڈر جین کرسٹن نے آخری اسپرنٹ میں بھرپور کوشش کی، لیکن نیوٹرلائزیشن کے بعد واپس آنے والے سائیکل سواروں نے انہیں پیچھے دھکیل دیا۔ اختتامی لمحات میں، جب گروپ صرف 20 رائیڈرز تک محدود رہ گیا تھا، نیوٹرلائزیشن کے بعد گروپ دوبارہ بڑا ہو گیا، جس نے اسپرنٹ کو مزید سخت مقابلے میں بدل دیا۔
اگرچہ بین ٹرنر (Ineos Grenadiers) نے دن کی سب سے بڑی کامیابی سمیٹی، تاہم کرسٹن جنرل کلاسیفکیشن میں تیسرے نمبر پر آ گئے، جو میتھیاس واسک (Lidl-Trek) کے ریٹائر ہونے کے باعث ممکن ہوا۔
ادھر "Vuelta a Burgos" کی دوسری اسٹیج، جو Buniel شہر میں تیز رفتار رائیڈرز کے درمیان مقابلے کے لیے مشہور تھی، میں سیباسٹیان مولانو نے تیز رفتاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ اس اسٹیج کو شروع ہی سے اسپرنٹرز کے لیے موزوں تصور کیا جا رہا تھا، اور نتیجہ بھی اسی پیش گوئی کے مطابق آیا۔