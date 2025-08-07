متحدہ عرب امارات کی دبئی میں یومِ آزادی پاکستان کی 78ویں سالگرہ کی تقریبات میں شرکت، 60 ہزار شرکاء کی آمد متوقع

دبئی، 7 اگست، 2025 (وام)--متحدہ عرب امارات 10 اگست کو پاکستان کے 78ویں یومِ آزادی کی سالگرہ کی مناسبت سے ایکسپو سٹی دبئی کے دبئی ایگزیبیشن سینٹر میں ایک بڑے عوامی ایونٹ کی میزبانی کرے گا، جس کا مقصد پاکستانی کمیونٹی کی خدمات اور ثقافتی ورثے کو اجاگر کرنا ہے۔
اس اہم تقریب میں وزیر رواداری و بقائے باہمی شیخ نھیان بن مبارک النھیان اور متحدہ عرب امارات میں پاکستان کے سفیر فیصل نیاز ترمذی شریک ہوں گے، جبکہ اس موقع پر سفارتی، اقتصادی، اور سماجی شخصیات کے ساتھ ساتھ پاکستانی کمیونٹی کے قابل ذکر افراد کی بڑی تعداد بھی موجود ہوگی۔
یہ تقریب "Emirates Loves Pakistan" کے تحت منعقد کی جا رہی ہے، جو متحدہ عرب امارات میں مقیم پاکستانیوں کی کامیابیوں اور خدمات کو اجاگر کرنے والا پلیٹ فارم ہے۔ اس پروگرام کو پاکستان ایسوسی ایشن دبئی کے تعاون اور دبئی پولیس کی معاونت سے ترتیب دیا گیا ہے۔
تقریب کا مقصد امارات میں مقیم پاکستانیوں کو اپنے قومی دن کی شایانِ شان انداز میں تقریبات میں شریک ہونے کا موقع فراہم کرنا ہے، اور دونوں ممالک کے مابین دوستانہ، تاریخی اور سفارتی تعلقات کو خراج تحسین پیش کرنا ہے۔
تقریب میں پاکستان کے ثقافتی ورثے، فنونِ لطیفہ، لوک موسیقی اور روایتی رقص کو نمایاں کیا جائے گا۔ اس دوران پاکستانی کمیونٹی کے قابل ذکر افراد کو اعزازات سے نوازا جائے گا، اور ان کی متحدہ عرب امارات کی پائیدار ترقی میں کردار کو سراہا جائے گا۔
شرکاء کو صوفی موسیقی، اسٹوری ٹیلنگ، اور فنکارانہ نمائشوں کے ذریعے ایک ہمہ گیر اور بھرپور ثقافتی تجربہ فراہم کیا جائے گا۔ خاص طور پر پاکستانی موسیقی کے سپر اسٹار ساحر علی بگا، صوفی راک گلوکارہ نتاشا بیگ، اور کہانی گو یوسف بشیر قریشی اپنی پرفارمنس پیش کریں گے۔
اس تقریب میں تقریباً 60 ہزار افراد کی شرکت متوقع ہے، جو اسے امارات میں پاکستانی ثقافت کی سب سے بڑی عوامی نمائندگی بنا دے گا۔
1971 میں مرحوم شیخ زاید بن سلطان النہیان کی قیادت میں پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے مابین سفارتی تعلقات قائم ہوئے، جس کے بعد سے دوطرفہ روابط مسلسل ترقی کی راہ پر گامزن ہیں۔
جنوری 2025 میں دونوں ممالک نے مشترکہ اعلامیہ جاری کرتے ہوئے تجارتی، اقتصادی، اور ثقافتی شعبوں میں اسٹریٹجک تعاون کو فروغ دینے پر اتفاق کیا۔ بعد ازاں جون 2025 میں حکومتی سطح پر جدید کاری سے متعلق شراکت داری کا آغاز کیا گیا، جس کا مقصد تجربات کے تبادلے، ادارہ جاتی بہتری، اور اصلاحاتی عمل کو فروغ دینا ہے۔
متحدہ عرب امارات پاکستان کا ایک نمایاں سرمایہ کار ملک تسلیم کیا جاتا ہے۔ گزشتہ دو دہائیوں میں 10 ارب امریکی ڈالر سے زائد کی سرمایہ کاری کی گئی، جو ٹیلی کمیونیکیشن، سیاحت، آئی ٹی، تیل و گیس، ہاؤسنگ، بینکاری، اور رئیل اسٹیٹ جیسے اہم شعبوں پر مشتمل ہے۔