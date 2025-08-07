ورلڈ گیمز چینگدو 2025: اماراتی جوجٹسو ٹیم چین پہنچ گئی

چینگدو، 7 اگست 2025 (وام)--متحدہ عرب امارات کی نیشنل جوجٹسو ٹیم، جسے مبادلہ انویسٹمنٹ کمپنی کی اسپانسرشپ حاصل ہے، ورلڈ گیمز 2025 میں شرکت کے لیے جمعرات کے روز چین کے شہر چینگدو پہنچ گئی۔ یہ مقابلے 7 سے 17 اگست تک جاری رہیں گے۔
عالمی سطح کے اس ایونٹ میں 118 ممالک سے تقریباً 5,000 ایتھلیٹس 34 مختلف کھیلوں میں حصہ لے رہے ہیں، جو اسے بین الاقوامی سطح پر سب سے نمایاں اسپورٹس ایونٹس میں شمار کرتا ہے۔
اماراتی ٹیم نے اس سے قبل 2017 میں پولینڈ کے شہر وراؤ میں منعقدہ ورلڈ گیمز میں ایک سونے اور ایک چاندی کا تمغہ حاصل کیا تھا، جبکہ 2022 میں امریکہ کے شہر برمنگھم میں منعقدہ ایڈیشن میں پانچ تمغے (دو سونے، ایک چاندی، اور دو کانسی) جیت کر شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا تھا۔
یو اے ای جوجٹسو فیڈریشن کے ٹیکنیکل ڈائریکٹر، مبارک صالح المنہالی نے کہا کہ ٹیم کا مقصد اس بار ایک نیا سنگِ میل حاصل کرنا ہے، تاکہ امارات کی پوزیشن عالمی اور علاقائی سطح پر مزید مستحکم ہو۔
انہوں نے کہا کہ موجودہ اسکواڈ میں تجربہ کار مرد و خواتین کھلاڑی شامل ہیں جو مسلسل اعلیٰ سطح پر کارکردگی کا مظاہرہ کرتے آئے ہیں۔ ٹیم نے مقامی اور بین الاقوامی تربیتی کیمپوں میں شرکت کی، جس سے جسمانی اور ذہنی تیاری میں بہتری آئی ہے۔
سابق عالمی چیمپیئن فیصل الکتبی، جو ٹیم کے ہمراہ سفر کر رہے ہیں، نے کہا کہ، "ہماری ٹیم اس وقت دنیا کی بہترین ٹیموں میں شامل ہے اور تمغے جیتنے کے بھرپور امکانات رکھتی ہے۔" انہوں نے بتایا کہ ٹیم نے برازیل میں خصوصی تربیتی کیمپ میں شرکت کی، جہاں تکنیکی مہارت اور فٹنس پر خاص توجہ دی گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ ٹیم کا مورال بلند ہے اور دو طلائی تمغوں کے بعد اس بار ہم مزید فتوحات کے لیے تیار ہیں۔
مردوں کی ٹیم میں محمد السویدی (69 کلوگرام)، مہدی الاولا کی (77 کلوگرام)، اور سعید الکبیسی (85 کلوگرام) شامل ہیں، جو مختلف وزن کیٹیگریز میں متحدہ عرب امارات کی نمائندگی کریں گے۔
دوسری جانب خواتین کی ٹیم میں اسما الحوسنی (52 کلوگرام)، شمسة العامری (57 کلوگرام)، اور شمہ الکلبانی (63 کلوگرام) شامل ہیں، جو اپنی بھرپور تیاری کے ساتھ میدان میں اتریں گی۔
اماراتی ٹیم اپنی مہم کا آغاز 10 اگست کو کرے گی، جب جوجٹسو کے مقابلے شروع ہوں گے، اور یہ 12 اگست تک جاری رہیں گے۔