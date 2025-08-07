غزہ پر اسرائیلی بمباری، 24 گھنٹوں میں 100 فلسطینی شہید، 600 سے زائد زخمی

غزہ، 7 اگست، 2025 (وام)--غزہ کی پٹی پر اسرائیلی فضائی حملوں کا سلسلہ شدت کے ساتھ جاری ہے، جہاں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کم از کم 100 فلسطینی شہری شہید جبکہ 603 افراد زخمی ہو گئے۔
فلسطینی وزارتِ صحت اور مقامی ذرائع کے مطابق، 7 اکتوبر 2023 سے شروع ہونے والے اسرائیلی جارحانہ حملوں میں مجموعی طور پر شہداء کی تعداد 61,258 تک پہنچ چکی ہے، جبکہ زخمیوں کی تعداد 1,52,045 سے تجاوز کر گئی ہے۔ یہ اعداد و شمار دستاویزی بنیادوں پر تصدیق شدہ ہیں۔
طبی ذرائع نے انکشاف کیا ہے کہ غزہ میں گزشتہ روز مزید چار فلسطینی شہری بھوک اور غذائی قلت کے باعث جان کی بازی ہار گئے۔ ان اموات کے بعد غذائی قلت سے جاں بحق افراد کی مجموعی تعداد 197 ہو چکی ہے، جن میں 96 معصوم بچے بھی شامل ہیں۔
غزہ کے اسپتال اور امدادی ادارے مسلسل خبردار کر رہے ہیں کہ علاقے میں خوراک، ادویات اور بنیادی ضروریات کی شدید قلت ہے، جس سے انسانی بحران انتہائی خطرناک مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔