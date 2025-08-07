صدر شیخ محمد بن زاید کی صدر پیوٹن سے ملاقات، دو طرفہ تعلقات، مشرق وسطیٰ اور عالمی امور پر تفصیلی گفتگو

ماسکو، 7 اگست، 2025 (وام)--متحدہ عرب امارات کے صدر، عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان نے روس کے صدر ولادیمیر پیوٹن سے کریملن میں ملاقات کی، جس کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید مضبوط بنانا اور علاقائی و بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال کرنا تھا۔
یہ ملاقات صدر شیخ محمد کے روس کے سرکاری دورے کے موقع پر ہوئی، جس میں دونوں رہنماؤں نے دوطرفہ تعلقات کے مختلف پہلوؤں خصوصاً معیشت، تجارت، سرمایہ کاری، خلائی سائنس اور توانائی جیسے شعبوں میں ہونے والی پیش رفت کا جائزہ لیا۔
صدر شیخ محمد بن زاید نے اس موقع پر کہا کہ یو اے ای اور روس کے تعلقات اعتماد، باہمی احترام اور نصف صدی سے زائد کی تعمیری شراکت داری پر مبنی ہیں۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ متحدہ عرب امارات عالمی سطح پر تعاون کو فروغ دینے اور مشترکہ چیلنجز کے حل کے لیے مؤثر شراکت داری کا خواہاں ہے۔
دونوں رہنماؤں نے مشرق وسطیٰ کی تازہ صورت حال اور علاقائی امن و استحکام کے لیے دو ریاستی حل کی حمایت کی اہمیت پر زور دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ روس-عرب سربراہی اجلاس کے انعقاد پر بھی گفتگو ہوئی، جو اکتوبر میں صدر پیوٹن کی ہدایت پر متوقع ہے، اور جسے عرب دنیا کے ساتھ روسی تعلقات مضبوط کرنے کا ایک اہم موقع قرار دیا گیا۔
صدر شیخ محمد بن زاید نے روس اور یوکرین کے درمیان 4,000 سے زائد قیدیوں کے تبادلے میں امارات کے ثالثی کردار پر روشنی ڈالی اور اس سلسلے میں روس کے تعاون پر اظہارِ تشکر کیا۔ صدر پیوٹن نے بھی اس انسانی ہمدردی پر مبنی کوششوں کو سراہا اور مستقبل میں اس تعاون کو مزید وسعت دینے کی خواہش ظاہر کی۔
دورے کے موقع پر "ٹریڈ ان سروسز اینڈ انویسٹمنٹ ایگریمنٹ" (TISIA) پر دستخط کیے گئے، جس کی نمائندگی یو اے ای کی جانب سے وزیرِ خارجہ تجارت ڈاکٹر ثانی بن احمد الزیودی اور روسی وزیر برائے اقتصادی ترقی، میکسم رشیتنکوف نے کی۔
یہ معاہدہ یو اے ای اور یوریشین اکنامک یونین (EAEU) کے درمیان ہونے والے اقتصادی شراکت داری معاہدے کا تکمیلی قدم ہے، جس میں روس کے علاوہ آرمینیا، بیلاروس، قازقستان اور کرغزستان بھی شامل ہیں۔ TISIA معاہدہ خاص طور پر فِن ٹیک، صحت، نقل و حمل، لاجسٹکس اور پیشہ ورانہ خدمات جیسے شعبوں میں سرمایہ کاری اور خدمات پر مرکوز ہے۔
اس کے علاوہ اماراتی وزیر برائے توانائی و انفراسٹرکچر سہیل المزروعی اور روسی وزیرِ ٹرانسپورٹ آندرے نکیتن نے زمینی نقل و حمل کے شعبے میں تعاون سے متعلق ایک یادداشتِ تفاہم (MoU) پر بھی دستخط کیے۔
صدر شیخ محمد بن زاید کے ہمراہ آنے والے اعلیٰ سطحی وفد میں صدارتی عدالت برائے خصوصی امور کے نائب چیئرمین، شیخ حمدان بن محمد بن زاید النہیان؛ صدر کے مشیر، شیخ محمد بن حمد بن طحنون النہیان؛ سپریم کونسل برائے قومی سلامتی کے سیکریٹری جنرل، علی بن حمد الشامسی؛ وزیر صنعت و جدید ٹیکنالوجی، ڈاکٹر سلطان بن احمد الجابر؛ وزیر برائے غیر ملکی تجارت، ڈاکٹر ثانی بن احمد الزیودی؛ وزیر سرمایہ کاری، محمد حسن السویدی؛ وزیر مملکت، احمد علی الصایغ؛ صدر کے مشیر برائے اسٹریٹجک تحقیق و جدید ٹیکنالوجی امور، فیصل عبدالعزیز البنّائی؛ صدر کے دفتر برائے اسٹریٹجک امور کے چیئرمین اور ابوظہبی ایگزیکٹو آفس کے سربراہ، ڈاکٹر احمد مبارک المزروعی؛ اور روسی فیڈریشن میں متحدہ عرب امارات کے سفیر، ڈاکٹر محمد احمد الجابر شامل تھے۔ اس کے علاوہ، متعدد دیگر سینئر حکام بھی صدر شیخ محمد بن زاید کے ہمراہ موجود تھے۔
کریملن آمد پر روسی صدر پیوٹن نے صدر شیخ محمد کا پرتپاک استقبال کیا۔ دونوں ممالک کے قومی ترانے بجائے گئے اور استقبالی قطار میں موجود روسی حکام سے مصافحہ بھی کیا گیا۔
سرکاری دورے کے اختتام پر صدر شیخ محمد بن زاید نے ماسکو سے روانگی اختیار کی، اور روانگی کے وقت روسی فوجی طیاروں نے پروٹوکول اسکواڈرن کے تحت ان کے طیارے کو روسی فضائی حدود سے روانہ کیا۔