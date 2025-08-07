ابوظبی میں آسیان کمیٹی کا اجلاس، یو اے ای سے تعاون بڑھانے پر اتفاق

ابوظہبی، 7 اگست، 2025 (وام)--جنوب مشرقی ایشیائی اقوام کی تنظیم (آسیان) کی کمیٹی، جس میں یو اے ای میں تعینات آسیان ممالک کے سفراء شامل ہیں، نے ابوظہبی میں اپنا تیسرا اجلاس منعقد کیا۔ اس اجلاس میں متحدہ عرب امارات کے وزیر مملکت، احمد علی السایغ سے ملاقات بھی کی گئی، جس کا مقصد دو طرفہ تعلقات میں مزید بہتری اور تعاون کو فروغ دینا تھا۔
یہ ملاقات دراصل ان کوششوں کا تسلسل ہے جو 2022 میں یو اے ای کی بطور سیکٹورل ڈائیلاگ پارٹنر شمولیت اور 2024 تا 2028 کے لیے مشترکہ ایکشن پلان کے اجراء کے بعد سے جاری ہیں۔
اجلاس کی صدارت متحدہ عرب امارات میں انڈونیشیا کے سفیر حسین باگیس نے کی، جبکہ ملائیشیا، برونائی دارالسلام، فلپائن، سنگاپور، تھائی لینڈ اور ویتنام کے سفراء بھی اجلاس میں شریک تھے۔
احمد علی السایغ نے اجلاس میں شریک تمام سفیروں کا خیر مقدم کرتے ہوئے، یو اے ای اور آسیان کے مابین شراکت داری کے سفر میں ہونے والی پیش رفت کو قابلِ تحسین قرار دیا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ آسیان کمیٹی ایک مؤثر پلیٹ فارم ہے جو باہمی تعاون کے نئے مواقع تلاش کرنے اور منظور شدہ ایکشن پلان پر عمل درآمد کو تقویت دینے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔
السایغ نے اس بات کا اعادہ کیا کہ متحدہ عرب امارات ترجیحی شعبوں میں جاری پیش رفت کو بنیاد بنا کر باہمی روابط کو مزید وسعت دینے کا خواہاں ہے۔
اجلاس کے دوران تعمیری مذاکرات کا تبادلہ ہوا، جہاں مختلف ممالک کے سفراء نے ایسے شعبوں میں تعاون بڑھانے کے لیے تجاویز پیش کیں جن میں تجارت، سرمایہ کاری، ماحولیاتی تحفظ اور ماحولیاتی تبدیلی جیسے اہم موضوعات شامل تھے۔