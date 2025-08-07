شیخ منصور بن زاید سے یوکرینی سفیر کی الوداعی ملاقات

ابوظہبی، 7 اگست، 2025 (وام)--متحدہ عرب امارات کے نائب صدر، نائب وزیر اعظم اور صدارتی عدالت کے چیئرمین عزت مآب شیخ منصور بن زاید النہیان نے یوکرین کے سفیر دمیترو سینک سے الوداعی ملاقات کی، جو ان کے سفارتی منصب کے اختتام کے موقع پر قصر الوطن میں منعقد ہوئی۔
اس ملاقات میں یو اے ای اور یوکرین کے درمیان دوطرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا اور مختلف شعبوں میں باہمی تعاون کو فروغ دینے کے امکانات پر بھی گفتگو ہوئی۔
شیخ منصور بن زاید نے سفیر دمیترو سینک کی سفارتی خدمات اور مثبت کردار کو سراہتے ہوئے ان کے آئندہ کے سفر کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔