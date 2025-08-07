دبئی ٹی 100 ٹرائیتھلون چیمپئن شپ کی تیاریوں میں تیزی، سو دن کی الٹی گنتی کا آغاز

دبئی، 7 اگست، 2025 (وام)--جیسے جیسے دبئی ٹی 100 ٹرائیتھلون ورلڈ چیمپئن شپ کے انعقاد میں سو دن باقی رہ گئے ہیں، اعلیٰ منتظم کمیٹی نے اس عالمی ایونٹ کا باقاعدہ پروگرام جاری کر دیا ہے، جو کھیلوں کے شائقین کے لیے ایک بڑی خوشخبری ہے۔
یہ بین الاقوامی ٹرائیتھلون مقابلہ 13 سے 16 نومبر 2025 کے دوران منعقد کیا جائے گا اور اسے دبئی فٹنس چیلنج کا مرکزی حصہ تصور کیا جا رہا ہے۔
اعلان کے ساتھ ہی اس ایلیٹ مقابلے کے لیے الٹی گنتی کا آغاز ہو چکا ہے، جس میں دنیا بھر کے معروف کھلاڑی شرکت کریں گے۔ ایونٹ کے انعقاد میں دبئی اسپورٹس کونسل اور دبئی محکمۂ معیشت و سیاحت کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں، جبکہ پروفیشنل ٹرائیتھلیٹس آرگنائزیشن (PTO) کے اشتراک سے یہ عالمی معیار کی سرگرمی ممکن بنائی جا رہی ہے۔
یہ چیمپئن شپ نہ صرف بین الاقوامی کھیلوں کے کیلنڈر میں دبئی کی اہمیت کو اجاگر کرے گی بلکہ سیاحت اور مقامی معیشت کو بھی فروغ دے گی۔